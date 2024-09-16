Россиянам раскрыли неожиданную пользу донорства крови

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Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Яна Шмелева заявила, что донорство крови благотворно влияет на здоровье.
Такая процедура, по её словам, способна снизить риск развития онкологии на 37%.
Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Московской области требуется пополнить запасы крови второй, третьей и четвёртой групп.
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«Донорство может снизить риск онкологических заболеваний до 37%. При сдаче крови организм теряет содержащееся в гемоглобине железо. Железо может способствовать образованию свободных радикалов, повышая риск образования опухолей. Также донорство снижает риск образования тромбоза», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шмелева.
Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Московской области требуется пополнить запасы крови второй, третьей и четвёртой групп.
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Мелисса Тимофеева