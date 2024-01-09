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Эндокринолог Павлова рассказала, какой продукт снижает риск смерти на треть

Эндокринолог Павлова: клюква может снизить риск смерти на 31%
09 января 2024, 08:27
Фото: istockphoto/gitusik

Фото: istockphoto/gitusik

Эндокринолог Зухра Павлова в личном Telegram-канале рассказала, что клюква может снизить риск смерти на 31%.
«Ягоды серьезно снижают риск смертности. Они доказано защищают организм от многих болезней, предупреждая их развития и продлевая нам жизнь. Самый сильный эффект клюква возымела против смертности от кардиометаболических заболеваний (патология сердца, сосудов и обмена веществ) — 51%», —рассказала Зухра Павлова.
Специалист рекомендует взрослым в сутки съедать не более 100 г свежих или двух ложек сушеных ягод.


Клюква насыщена макро и микроэлементами. В её состав входит калий, фосфор, кальций, железо, марганец, молибден и медь. Эта ягода укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С. Фенолу, входящий в её состав, обладает бактерицидными свойствами, имеет противовоспалительный и общеукрепляющий эффект, эффективен при высокой температуре.

Ягода может улучшить аппетит и пищеварение, усиливая выработки желудочного сока и сока поджелудочной железы. Также обладает мочегонным и бактерицидным действием и способна повысить тонус и работоспособность всего организма.

Ранее сообщалось, что каждодневное употребление зелени петрушки насытит организм витаминами С и К, необходимыми в том числе для укрепления костей. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова.

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Бутылка воды может содержать сотни тысяч кусочков вызывающего рак нанопластика
Bloomberg: литровая бутылка может содержать примерно 240 тыс. пластиковых частиц
09 января 2024, 07:30

Фото: istock / yanik88

Ученые из Колумбийского университета выявили, что в питьевой воды из пластиковых бутылок содержится большое количество пластиковых наночастиц. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование показало, что в литровой бутылке может находиться порядка 240 тысяч пластиковых частиц, что на 100 раз больше, чем считалось до этого.

Ученые заявили, что частицы пластика могут попадать в кровь человека и даже через плаценту.

Для анализа 25 литровых бутылок эксперты создали новый метод микроскопии и использовали алгоритм на основе большого массива данных. Результаты продемонстрировали, что в 90% образцов содержались частицы нанопластика. Кроме того, некоторые частицы не были опознаны, что может свидетельствовать о еще большем количестве пластика в воде.

Этот анализ освещает до этого неизвестные последствия потребления пластика и открывает путь для дальнейших исследований в этой области.

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Россиянам рассказали, как разгрузить организм после новогодних праздников
08 января 2024, 13:25

Фото: iStock/rusak

Праздники – это время жирных блюд, алкогольных напитков и сладостей. О том, как разгрузить организм после новогодних каникул рассказала Общественная служба новостей.
Постоянная тяжесть в желудке от большого количества съеденной пищи может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Чтобы избавиться от дискомфорта и избежать возникновения болезней, стоит устраивать разгрузочные дни, в которые можно употреблять только здоровую пищу.

В первую очередь, отмечает ОСН, важно есть как можно больше овощей и фруктов. Яблоки способствуют росту полезной флоры в кишечнике, цитрусовые наполнят организм витамином С, ягоды защищают организм от возникновения опухолей, а капуста и свёкла помогут привести в порядок печень.

Не менее важно потреблять в пищу такие ферментированные продукты, как кефир, йогурт, творог, сыр и иные продукты, полученные путём брожения. Они окажут положительное влияние на кишечник, благодаря пробиотикам, бифидобактериям и лактобациллами.

Из напитков лучше предпочитать зелёный чай, кофе и какао. Они позволят защитить организм от воспалительных процессов и положительно влияют на иммунитет

Цельнозерновые продукты и крупы улучшают метаболизм и восполняют запасы витамина В, сложных углеводов, белка и клетчатки в организме.

В качестве специй стоит отдать предпочтение корице, имбирю и куркуме, которые богаты антиоксидантами. Эти вещества снижают воспаление в организме.

Одним из самых обязательных элементов рациона питания является жирная рыба. В день следует потреблять не менее 340 грамм. В рыбе содержится белок, витамины и минералы, Омега-3.

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#питание
#праздники
#новый год
#продукты
#советы
#иммунитет
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Терапевт Рябков перечислил опасные симптомы после падения
08 января 2024, 12:29

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал RT, на какие симптомы стоит обратить внимание после падения.
В первую очередь специалист призвал присмотреться к самому очевидному симптому – боли в конечностях. Если наблюдается отёк конечности и боли при движении, следует обратиться к травматологу, чтобы при наличии поставить диагноз.

Также собеседник RT рассказал, что при падении может появиться трещина в кости. В таком случае наблюдается отёк и синяк, а также ощущается острая боль.

При переломе человек также ощущает острую боль, но в отличие от появления трещины, конечностью двигать крайне сложно или даже невозможно. В таком случае важно зафиксировать конечность так, чтобы она была полностью обездвижена.

Ещё одним из последствий падения может стать сотрясение мозга. У пациента наблюдается головокружение, головная боль, тошнота, слабость и сонливость. В этом случае также важно оперативно обратиться за медицинской помощью.

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Диетолог Разаренова: Плавленый сыр вызывает диабет
08 января 2024, 06:25

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Избыточное употребление плавленого сыра может привести к ожирению, диабету и повышению холестерина в крови. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
«Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — уточнила диетолог.

По её словам, плавленый сыр является продуктом низкого ценового сегмента, но его вкус достигается за счет добавок, которые не всегда полезны. Поэтому Разаренова рекомендует употреблять не больше одной-двух ложек плавленого сыра в день.

Говоря о добавках в плавленом сыре, она подчеркнула, что там используются эмульгаторы, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты. Кроме того, зачастую при изготовлении плавленого сыра используются трансжиры.

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Нарколог Холдин рассказал, как быстро вернуть форму после новогодних праздников
07 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/Tat'yana Andreyeva

После долгих новогодних праздников с обильным угощением и алкоголем иногда трудно бывает собраться и привести себя в форму. О том, как нейтрализовать действие лишних калорий и чувствовать себя после длинных выходных бодрым и отдохнувшим, накануне первой рабочей недели года рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Специалист подчеркнул, что чем более здорового и правильного рациона человек придерживался за праздничным столом, тем проще ему будет вернуться в привычный режим. Если всё-таки не удалось соблюсти умеренность в еде и напитках, то не следует ещё больше перегружать организм и подвергать его излишнему стрессу, садясь на жёсткие диеты или пытаясь очиститься какими-то народными методами, считает врач.

Нарколог советует для выведения из организма токсинов алкоголя как можно лучше выспаться, отдать должное длительным пешим прогулкам на свежем воздухе и заняться лёгкой физической активностью. Идеально подойдёт катание на лыжах и коньках или на санках с горки с детьми. Обезвоженный спиртным организм можно также поддержать фруктами и овощами, чистой водой, морсами или чаем, заключил Виталий Холдин.

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#праздники
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ВОЗ призвала носить маски из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19
05 января 2024, 21:14

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих государствах. Об этом Гебрейесус написал в социальной сети X.
Глава ВОЗ отметил, что заболеваемость продолжит расти после прошедших праздников. Он также настоятельно призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медпомощью в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что учёные связывают смерть 17 тысячи больных COVID с препаратом от малярии. Уточняется, что погибших, возможно, больше, так как исследование затронуло только период с марта по июль 2020 года.

В начале пандемии коронавируса пациентам выписывали гидроксихлорохин. Российский Минздрав исключил его из рекомендаций весной 2021 года.

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Как после Нового года прийти в форму без стресса для организма: советы фитнес-эксперта
Фитнес-эксперт Киселева назвала простой способ восстановления после праздников
05 января 2024, 13:02

Фото: IStock/AnnaStills

Для россиян 2024-й год начался с десяти дней выходных. В это время хочется расслабиться и забыть о повседневных задачах. О том, как на организм влияет продолжительный отдых, и как безболезненно вернуться в форму, «Радио 1» рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
По словам эксперта, отсутствие занятий спортом в новогодние праздники никаких фатальных последствий несёт. Но отсутствие какой-либо активности усложняет восстановление и возвращение к повседневным задачам, поэтому во время праздников рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, а после – не нагружать организм.
«Возвращаться в стандартную форму после праздников лучше постепенно. Не надо каждый день ходить в фитнес-клуб и активно заниматься. Один-два раза в неделю – стандартный тренировочный процесс. Можно начать с растяжек, с хождения пешком на дорожке, потом постепенно увеличивать нагрузку, доходить и до силовых тренировок», — отметила Ольга Киселева.
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#праздники
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В Подмосковье врачи спасли пациента, который проглотил рыбью кость
05 января 2024, 12:56

Фото: istockphoto /gorodenkoff

В Долгопрудном врачи спасли мужчину, который проходил 4 дня с рыбьей костью. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент прибыл в Долгопрудненскую больницу с болями при глотании на протяжении четырех дней. 44-летний сибиряк, гостивший в в Подмосковье, в новогоднюю ночь ел рыбу, одна из костей которой, оставшись незамеченной, проскочила в горло. Мужчина не придал значения появившимся неприятным ощущениям — мол царапина, само пройдёт.


«В приёмном отделении больницы пациента тщательно осмотрели дежурные терапевт и отоларинголог. Но проблема оказалась глубже и тогда больного передали нам, хирургам-эндоскопистам. Мы при помощи видеоэндоскопа и соответствующих приспособлений увидели и достали косточку из области правой язычно-надгортанной складки», — поделился сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров.


Стоит отметить, что кость в любой момент могла покинуть первоначальное место застревания и проскочить в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.


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Детский травматолог Григорьев напомнил правила использования пиротехники
05 января 2024, 12:34

Фото: istockphoto /finwal

Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев рассказал о правилах использования пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнул, что часто для создания праздничной атмосферы люди применяют пиротехнику. Бенгальские огни и салюты — очень красивое и захватывающее зрелище, но при этом невероятно опасное и может привести как к тяжелым травмам, ожогам, а также пожарам.

«Главное правило — пиротехника не предназначена для использования детьми. <…> Бенгальские огни нельзя оставлять без присмотра <…>и ни в коем случае не бросайте их в мусорное ведро. Салюты категорически запрещено запускать в помещении. Устанавливайте салюты на ровной, твердой поверхности, вдали от деревьев, зданий и других объектов. Не пытайтесь запустить салюты, если они повреждены или имеют признаки неисправности», — отметил Александр Григорьев.

Стоит добавить, что фейерверки можно покупать исключительно в официальных магазинах, которые имеют специализированные сертификаты и лицензии.

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