Эндокринолог Павлова рассказала, какой продукт снижает риск смерти на треть

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«Ягоды серьезно снижают риск смертности. Они доказано защищают организм от многих болезней, предупреждая их развития и продлевая нам жизнь. Самый сильный эффект клюква возымела против смертности от кардиометаболических заболеваний (патология сердца, сосудов и обмена веществ) — 51%», —рассказала Зухра Павлова.Специалист рекомендует взрослым в сутки съедать не более 100 г свежих или двух ложек сушеных ягод.
Ягода может улучшить аппетит и пищеварение, усиливая выработки желудочного сока и сока поджелудочной железы. Также обладает мочегонным и бактерицидным действием и способна повысить тонус и работоспособность всего организма.
Ранее сообщалось, что каждодневное употребление зелени петрушки насытит организм витаминами С и К, необходимыми в том числе для укрепления костей. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова.
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