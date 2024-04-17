Россиянам раскрыли неожиданную опасность ламп для маникюра

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Офтальмолог Наталия Боша заявила, что лампы для маникюра могут привести к ухудшению зрения вплоть до слепоты.
«Все приборы, где используется ультрафиолетовое излучение, могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты. В кабинете у стоматолога нельзя смотреть на работающую лампу, которую используют для облучения фотополимерных пломб. В косметологическом салоне – лампы для маникюра, в солярии», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
По её словам, такую же угрозу несут и лампы для кварцевания.
Для защиты глаз врач посоветовала не смотреть на подобные приборы.
Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко заявлял, что среди факторов, снижающих зрение, неправильное питание и курение.
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