Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ

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По статистике Минздрава, в России сезонным аллергическим риноконъюнктивитом или поллинозом страдает каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребенок. Заболевшие испытывают разные симптомы: течёт из носа, либо он заложен из-за отёка слизистой, воспаляются и слезятся глаза, падает работоспособность, становится тяжелее голова. Эти признаки очень схожи с простудными заболеваниями.
Как отличить аллергию от простуды, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.
Любое агрессивное состояние внешней среды (поллиноз или вирусы), по настоятельной рекомендации эксперта, надо лечить, а не ждать, что всё станет хорошо.
Врач уверенно заявила, что аллергия лечится и откладывать это ни в коем случае нельзя.
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«Вирусы – это когда высокая температура или даже низкая, всё зависит от состояния иммунной системы человека. Если у нас вирусная атака, то это обычно боль в горле, головные боли, мышечная слабость или наоборот агрессия – это вирусы. Поллиноз – это когда у нас всё течет, опухают слизистые, глаза слезятся, чешутся, нос заложен, выделения прозрачные и скользкие», – объяснила врач.
Любое агрессивное состояние внешней среды (поллиноз или вирусы), по настоятельной рекомендации эксперта, надо лечить, а не ждать, что всё станет хорошо.
«Если появились признаки аллергии, нужно принять противоаллергические препараты, а если они не помогают, то сразу идти к врачу, потому что это уже системные заболевания. Нужно разбираться, что не так с вашей иммунной системой и почему от простых препаратов она не выздоравливает. Врач классифицирует все аллергены и пропишет курс лечения» – сказала Людмила Лапа.
Врач уверенно заявила, что аллергия лечится и откладывать это ни в коем случае нельзя.
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Анастасия Бондарева