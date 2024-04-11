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Аллерголог Лапа объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ

11 апреля 2024, 18:17
Фото: istock/izkes

Фото: istock/izkes

По статистике Минздрава, в России сезонным аллергическим риноконъюнктивитом или поллинозом страдает каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребенок. Заболевшие испытывают разные симптомы: течёт из носа, либо он заложен из-за отёка слизистой, воспаляются и слезятся глаза, падает работоспособность, становится тяжелее голова. Эти признаки очень схожи с простудными заболеваниями.
Как отличить аллергию от простуды, рассказала врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа.

«Вирусы – это когда высокая температура или даже низкая, всё зависит от состояния иммунной системы человека. Если у нас вирусная атака, то это обычно боль в горле, головные боли, мышечная слабость или наоборот агрессия – это вирусы. Поллиноз – это когда у нас всё течет, опухают слизистые, глаза слезятся, чешутся, нос заложен, выделения прозрачные и скользкие», – объяснила врач.


Любое агрессивное состояние внешней среды (поллиноз или вирусы), по настоятельной рекомендации эксперта, надо лечить, а не ждать, что всё станет хорошо.

«Если появились признаки аллергии, нужно принять противоаллергические препараты, а если они не помогают, то сразу идти к врачу, потому что это уже системные заболевания. Нужно разбираться, что не так с вашей иммунной системой и почему от простых препаратов она не выздоравливает. Врач классифицирует все аллергены и пропишет курс лечения» – сказала Людмила Лапа.

Врач уверенно заявила, что аллергия лечится и откладывать это ни в коем случае нельзя.

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Футболист Варфоломеев назвал Вендела незаменимым
11 апреля 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/sergeyryzhov

Бывший капитан «Зенита» Сергей Варфоломеев заявил о том, что в петербургской команде никто не может заменить на поле бразильского полузащитника Вендела.
«Вендела заменить трудно. Не вижу, кто мог бы это сделать в «Зените». Но он давно не играл, практики нет. Вендел — большая потеря для «Зенита», не поспоришь», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Варфоломеев.

Игру футболиста Александра Коваленко эксперт не оценил, а спортсмена Ильзата Ахметова назвал умным игроком, однако по уровню профессионализма он уступает Венделу.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.

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#спорт
#футболист
#матч
#спортсмены
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В Орехово-Зуеве спасли пациента, спутавшего 10-килограммовую кисту с ожирением
11 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали мужчину, который думал, что полнеет, пока в его организме развивалась 10-килограммовая киста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в медучреждение 61-летнего пациента с жалобами на острую боль в животе и отсутствие стула. Врачи выявили у него острую кишечную непроходимость, вызванную кистозным образованием на брюшине, которое сдавливало кишечник. Такое состояние грозило гибелью, так как киста могла в любой момент прорваться. Как выяснилось, мужчина ходил с новообразованием почти два года, думая, что просто начал поправляться. В экстренном порядке ему была сделана операция.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Кистозное образование крайне редко встречается у мужчин. Во время операции мы полностью удалили кисту, выделив её без повреждения внутренних органов, что крайне важно для дальнейшего функционирования организма пациента. Операция прошла успешно и заняла два часа», – рассказал врач-хирург Орехово-Зуевской больницы Хассан Отман.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#пациент
#врачи
#операция
#орехово-зуево
#московская область
#подмосковье
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Россиянам рассказали, как правильно справляться со стрессом и гневом
Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, о нем нужно написать на бумаге
11 апреля 2024, 17:43

Фото: istock/brizmaker

Японские ученые установили, что лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь.
В беседе с «Радио 1» это заявление прокомментировала клинический психолог Анастасия Кардиакос, напомнив, что в работе с эмоциями важно учиться их понимать, называть и выражать.

«У нас есть способы саморегуляции поведенческие – то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать – это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам. Здесь важно, чтобы эмоции перестали быть роем мыслей, а стали распределенными буквами. Здесь нужно стараться свои чувства передавать и понимать направленность, адресованность: почему я это испытываю, из-за кого или чего. Дневники эмоций как раз в этом помогают. В таком разборе можно добраться до более глубоких мотивов и решений», – сказала эксперт.

По мнению психолога, люди, которые трудно понимают свои эмоции, чаще всего в дневниках описывают других людей, указывая, что в них не так, однако нужно фокусироваться на себе: о чем это мне говорит? почему я испытываю эту эмоцию?

«Я люблю приводить пример: у нас есть навороченная аппаратура, и можно тыкать разные кнопки, чтобы она включилась, а можно составить понятную инструкцию на русском языке. Дневники эмоций помогают всё перевести на наш язык», – сказала Анастасия Кардиакос.
Эксперт добавила, что разбор эмоций помогает улучшать собственный коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать с собой и миром.

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#люди
#эмоции
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В Подмосковье в 2024 году сдадут 16 объектов здравоохранения, построенных инвесторами
11 апреля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба правительства МО

16 объектов здравоохранения, возведённых застройщиками за счёт внебюджетного финансирования, сдадут в эксплуатацию в Московской области в текущем году, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба подмосковного правительства.
«Заметный вклад в развитие отрасли (инфраструктуры здравоохранения — прим. ред.) вносят девелоперы, которые вместе с жилыми комплексами сдают новые соцобъекты. В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений – как правило, это первичное звено, детские и взрослые поликлиники», — сказал Воробьёв.
В частности, строительство взрослой поликлиники, рассчитанной на 100 посещений за смену, недавно завершили на территории жилого комплекса «Жулебино Парк» в Люберцах. В том же городском округе в ближайшее время введут в эксплуатацию поликлинику на территории ЖК ««Облака 2.0», а осенью должна быть построена поликлиника для детей и взрослых в жилом комплексе «Лермонтовский».

Три новые поликлиники откроется в этом году и в жилых комплексах Ленинского округа. В ЖК «Южная Битца» — на 355 посещений в смену и в ЖК «Эко Видное 2.0» взрослая поликлиника на 70 пациентов в смену и детская поликлиника такой же мощности.

Самым крупным медучреждением, построенным за счёт застройщика, станет шестиэтажная поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе: получить там помощь за один день смогут 350 взрослых и 320 детей. А в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют две детские поликлиники, расположенные на первых этажах жилых домов. Одна из них рассчитана на 50 посещений в смену, вторая — на 100.

В городском округе Мытищи откроются две поликлиники: в жилом комплексе «Датский квартал» — на 140 посещений в смену, в ЖК «Скандинавский» — на 81.

Одинцовский застройщики тоже сдадут в эксплуатацию два медучреждения: поликлинику на 300 посещений в ЖК «Заречье Парк» и лечебное учреждение на 67 пациентов в ЖК «Союзный».

В красногорском жилом комплексе «Спутник» будет открыт медицинский центр и пост скорой помощи, в ЖК «Томилинский бульвар» в Котельниках досрочно построят гинекологическое отделение городской поликлиники, а в богородском жилом комплексе «Истомкино» откроют кабинет врача общей практики — он будет размещён в одном из жилых домов.

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В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек

Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава

В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз
#андрей воробьёв
#строительство
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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В Мытищах диспансеризацию прошли около 40 тысяч человек
11 апреля 2024, 13:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Почти 40 тысяч жителей прошли первый этап диспансеризации в поликлиниках городского округа Мытищи, сообщает администрация пресс-службы муниципалитета.
«Первый этап включает в себя скрининг, по результатам которого определяется группа состояния здоровья», — пояснила заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Мытищинской областной клинической больницы Екатерина Суслова.
Если на первом этапе диспансеризации возникают подозрение на неполадки в той или иной сфере здоровья, человека направляют на дополнительные обследования, которые проводятся в рамках второго этапа проверки состояния организма.

Диспансеризация проводится по субботам с 8 утра до 15:00 в поликлиниках округа. Записаться на осмотр можно по телефону единой справочной: 7-495- 308-13-00, через личный кабинет или через терминалы, которые стоят в поликлиниках.

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#мытищи
#здоровье
#диспансеризация
#здравоохранение
#медицина
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Врачи в Видном поставили пациентке с лишним весом протез вместо разрушенного сустава
11 апреля 2024, 11:50

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

42-летнюю женщину с разрушающимся тазобедренным суставом прооперировали врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила в клинику с жалобами на боли в правом бедре. Исследование показало, что у женщины артроз тазобедренного сустава: патология, при которой разрушаются суставные хрящи и кости. Ситуацию усугубляло наличие лишнего веса: на момент поступления в больницу женщина весила 132 кг», — говорится в сообщении.
Врачи приняли решение поставить вместо поражённого артрозом сустава протез. Это было проделано в ходе малоинвазивной операции.

«Избыточный жировой слой сделал труднее доступ к тазобедренному суставу, что усложнило проведение операции. Для улучшения общего состояния здоровья и снижения нагрузки на суставы пациентке дали рекомендации по питанию», — отметил заведующий травматологическим отделением Видновской больницы Ибрагим Абакаров.
В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её выписали на амбулаторное лечение.

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#видное
#больница
#операция
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#хирург
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В Подмосковье закупят около 400 единиц медтехники для диагностики и лечения глаз
11 апреля 2024, 11:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 400 единиц офтальмологического оборудования закупят для медицинских учреждений Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Современное офтальмологическое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и эффективного лечения патологий зрения. В этом году мы планируем приобрести для наших поликлиник и больниц 389 единиц такой техники», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что на закупку этого оборудования выделили свыше 550 млн рублей.

В рамках закупки будут приобретены ретинальные камеры, хирургические системы, когерентные томографы, микроскоп, лазеры и другая офтальмологическая техника. Её направят в 44 медицинские организации Подмосковья.
Современная медтехника приобретается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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В Петербурге врачи сделают 60 операций на глаза ветеранам 12 апреля

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#здравоохранение
#медицинское оборудование
#медицина
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#офтальмология
#глаза
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В Петербурге врачи сделают 60 операций на глаза ветеранам 12 апреля
10 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Петербургские врачи филиала НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика Фёдорова 12 апреля проведут 60 операций по замене хрусталика глаза ветеранам, а также блокадникам.
Операции будут проведены единовременно в преддверии Дня Победы.

Люди получат внеочередную медицинскую помощь, а также смогут сразу пройти предоперационное обследование.

«Мы применяем сейчас фемтосекундный лазер. Операция происходит на закрытом глазу, подается специальная жидкость, чтобы внутриглазное давление не уменьшалось. Хрусталик разрезается, измельчается и удаляется», – приводит «Петербургский дневник» слова директора филиала Эрнеста Бойко.

Ранее сообщалось, что врачи Мытищинской больницы спасли двух пациенток с разрывом аневризмы аорты.

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#врачи
#операция
#санкт-петербург
#ветераны
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Диетолог Соломатина назвала защищающее от многих болезней растение
Диетолог Соломатина: Черемша укрепляет иммунитет и обладает многими витаминами
10 апреля 2024, 22:58

Фото: iStock/teine

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина заявила о полезных свойствах черемши, отметив, что растение ценно для иммунитета и сосудов.
«Много витамина К — для нормальной свертываемости крови, чтобы не было кальцинатов в сосудах. Зелёный цвет — это бета-каротин, предшественник витамина А — для нормальной работы иммунной системы, выработки антител, обновления кожи и слизистых. В черемше есть лютеин и зеаксантин. Черемша улучшает капиллярное кровоснабжение тканей и слизистых», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Соломатина.

Кроме этого, растение обладает мочегонными и противовоспалительными свойствами.

Однако продукт, по словам специалиста, лучше не есть людям со склонностью к образованию камней в почках, а также при гастритах, язвах, колитах, панкреатитах.

А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заметила, что питание является лишь одним из многих факторов, влияющих на продолжительность жизни. По её словам, как таковых продуктов, которые бы помогали жить дольше, нет. Однако более долгой и здоровой жизни может способствовать правильно выстроенный рацион.

«Предпочтение следует отдавать натуральной пище с щадящей обработкой для сохранения всей питательной ценности. Лучше избегать рафинированных продуктов, пресыщенных глютеном, жиром в сочетании с солью и сахарами, и всеми прочими добавками, которые могут содержаться в еде, созданной промышленным способом», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее Елена Соломатина заявляла об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

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#питание
#здоровье
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