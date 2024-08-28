Россиянам раскрыли, при каких ожогах нужно сразу вызывать скорую

Фото: iStock/MangTeng
Терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.
«Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или в паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь. Если рана кажется серьезной или возникли осложнения, такие как сильная боль, инфекция или отек, также требуется медицинская помощь», — отметил в беседе с NEWS.ru Видяскин.
Ранее врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова заявила, что отличить истинное головокружение от психогенного можно по глазам.
Читайте также:
Врач Шаповалова раскрыла отличие истинного головокружения от психогенного
Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека
Жжение, вздутие, боль: Врач рассказала о причинах появления изжоги
Мелисса Тимофеева