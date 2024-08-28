Врач Шаповалова раскрыла отличие истинного головокружения от психогенного

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Врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова заявила, что отличить истинное головокружение от психогенного можно по глазам.
По её словам, истинное головокружение всегда сопровождается непроизвольным движением глаз.
До этого сомнолог София Черкасова объяснила причины «ярких» продолжительных сновидений большим объёмом информации, накопившимся в мозге за день, который должен быть обработан.
Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.
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«Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство. Тогда головокружение называют психогенным. В этом случае пациенты не испытывают ощущения вращения комнаты вокруг себя, но жалуются на постоянное внутреннее ощущение шаткости, будто их заносит в сторону. Но при этом они идут ровно. Отличить истинное головокружение от несистемного можно по глазам», – прояснила в беседе с Газета.ру Шаповалова.
До этого сомнолог София Черкасова объяснила причины «ярких» продолжительных сновидений большим объёмом информации, накопившимся в мозге за день, который должен быть обработан.
«Это зона гиппокампа, так как когда человек спит, во время быстрой стадии сна происходит переработка этой информации. Гиппокамп очищается, воспоминания сортируются и частично выбрасываются, а частично остаются, откладываясь в корковые структуры, где они будут жить долго», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Черкасова.
Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.
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Мелисса Тимофеева