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Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что привычка грызть ногти может привести к серьёзным последствиям, среди которых появление глистов и воспаление дёсен.
Кроме этого, такая привычка может спровоцировать отслоение ногтя.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявлял, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., прогнозированный синоптиками в Москве, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.
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«Основные последствия онихофагии: отслоение ногтя от его ложа за счёт постоянной травматизации, как отдаленная перспектива — укорочение ногтей, остеомиелит фаланг пальцев из-за бактериальной инфекции, герпес, неправильный прикус, трещины и неравномерное стирание резцов, воспаление дёсен, заражение глистами и другими паразитами», — пояснила в беседе с NEWS.ru Омарова.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявлял, что рост атмосферного давление до 761 мм рт. Ст., прогнозированный синоптиками в Москве, не окажет никакого влияния на здоровье горожан.
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Мелисса Тимофеева