Россиянам раскрыли страшную опасность ржавой воды

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Врач-косметолог, врач-трихолог Виктория Ощепкова заявила, что ржавая вода вредна для кожи из-за содержащихся в ней веществ.
Она отметила, что купание под такой водой грозит аллергическими реакциями и высыпаниями.
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что энергетики представляют опасность для организма не только своими составляющими элементами, но и негативным влиянием на мозг.
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«Когда ржавая вода контактирует с кожей, она может вызвать раздражение, пересушивание кожных покровов и даже аллергическую реакцию в виде контактного дерматита. Железо, содержащееся в воде, может оставлять на коже загрязнения и изменять её цвет, забивать протоки желёз, приводя к угревым высыпаниям и даже воспалениям», — пояснила в беседе с Газета.ру Ощепкова.
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что энергетики представляют опасность для организма не только своими составляющими элементами, но и негативным влиянием на мозг.
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