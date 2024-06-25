Россиянам рассказали, что будет с организмом при полном отказе от спиртного

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Употребление спиртного серьезно вредит здоровью, однако при полном отказе от него, восстановительные процессы запускаются почти сразу. Об этом рассказал нарколог Дмитрий Мовчан.
«В первые дни, как вы перестали пить, организм очищается от скопившихся ядов. Процесс сопровождается неприятными симптомами. Можно почувствовать раздражительность, тревожность, головные боли, испытывать дрожание рук и бессонницу. Не пугайтесь: это временные явления, знак того, что детоксикация идет полным ходом», — рассказал врач в беседе с «Известиями».К концу второй недели, как утверждает врач, острые симптомы начнут утихать. Становится заметно повышение энергии, улучшение сна и уравновешенное настроение, но психологическое желание выпить может оставаться. Мовчан отметил, что необходимо запастись терпением и, возможно, обратиться к специалисту. Как утверждает нарколог, первые две недели без спиртных напитков являются большим шагом к оздоровлению.
«К окончанию первого месяца без алкоголя в организме начнут проявляться заметные положительные сдвиги. Печень, поврежденная от спиртного, начнет активно восстанавливаться и выводить накопившиеся токсины. Артериальное давление придет в норму, снизится вероятность гипертонии и заболеваний сердечно-сосудистой системы», — обращает внимание врач.На данном этапе улучшается качество кожи, волос и ногтей и начинает уходить лишний вес. Сон становится крепким и восстановительным. В эмоциональном плане первый месяц без алкоголя может быть переменчивым, но позже настроение стабилизируется, а концентрация внимания улучшится.
В течение полугода без алкоголя появятся значительные улучшения в функционировании сердечно-сосудистой системы: давление крови придёт в норму; сердцебиение стабилизируется; снизится риск инфарктов и инсультов. На данном этапе также улучшается концентрация, память и скорость мышления улучшатся.
«Важно помнить и о психологической составляющей. Первые полгода без алкогольной «подпитки» будут эмоционально нестабильными. Важно найти новые способы преодоления стресса, рекомендуется искать занятия и увлечения, чтобы заполнить время», — подытожил Мовчан.Читайте также:
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