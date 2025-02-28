Стало известно, с помощью какого упражнения можно быстро похудеть в талии на 10 см

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Абдоминальный вакуум помогает укреплять мышцы живота, улучшать осанку и создавать тонкую талию.
«Вакуум — это техника, которая укрепляет поперечную мышцу живота, самую глубокую мышцу в области живота. Она действует как "естественный пояс", помогая стабилизировать позвоночник и поддерживать внутренние органы», — объясняет персональный тренер Леонардо да Граса.
Pravda.Ru пишет, что крепкая поперечная мышца живота способна защитить позвоночник и предотвратить травмы, улучшить осанку и уменьшить боли в спине, а также создать более тонкую талию.
Это упражнение можно выполнять где угодно, но только натощак. Делать вакуум можно сидя, стоя, лежа и даже ползком. Необходимо выдохнуть весь воздух и втянуть живот, как будто вы втягиваете желудок в грудную клетку. В таком положении необходимо оставаться на протяжении 10-15 секунд за раз, постепенно увеличивая это время.
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Элина Позднякова