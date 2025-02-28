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Стало известно, с помощью какого упражнения можно быстро похудеть в талии на 10 см

Вакуум для живота поможет быстро похудеть в области талии
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Абдоминальный вакуум помогает укреплять мышцы живота, улучшать осанку и создавать тонкую талию.
«Вакуум — это техника, которая укрепляет поперечную мышцу живота, самую глубокую мышцу в области живота. Она действует как "естественный пояс", помогая стабилизировать позвоночник и поддерживать внутренние органы», — объясняет персональный тренер Леонардо да Граса.

Pravda.Ru пишет, что крепкая поперечная мышца живота способна защитить позвоночник и предотвратить травмы, улучшить осанку и уменьшить боли в спине, а также создать более тонкую талию.

Это упражнение можно выполнять где угодно, но только натощак. Делать вакуум можно сидя, стоя, лежа и даже ползком. Необходимо выдохнуть весь воздух и втянуть живот, как будто вы втягиваете желудок в грудную клетку. В таком положении необходимо оставаться на протяжении 10-15 секунд за раз, постепенно увеличивая это время.

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Педиатр рассказал об опасных последствиях подбрасывания грудничков вверх
Врач Шахвеледов: подбрасыванием грудничков в воздух можно травмировать им шею
28 февраля 2025, 16:51

Фото: iStock/Drazen Zigic

Подбрасывание детей в возрасте до шести месяцев в воздух может привести к повреждению шеи и головного мозга. Об этом предупредил педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов.
«Подбрасывание ребенка вверх чревато серьезными травмами, включая ушибы, переломы и даже повреждение мозга. Мышечный каркас у грудных детей еще не окреп, особенно шейный отдел. Дети в первые шесть месяцев только учатся держать голову, поэтому данный участок наиболее подвержен травмам», — пояснил Шахвеледов в беседе с NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что последствия подбрасываний могут проявиться не сразу после подобных развлечений, а позже.

Специалист также предупредил, что младенец может упасть и получить сильные повреждения. Помимо рисков получения травм, подбрасывание малыша вверх могжет негативно повлиять и на психоэмоциональное состояние ребенка. Так, может нарушиться его доверие ко взрослому человеку, пояснил Шахвеледов.

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Офтальмолог рассказала, кому не следует носить контактные линзы
Офтальмолог Санторо: Носить линзы не стоит тем, кто работает за компьютером
28 февраля 2025, 16:25

Фото: iStock/Volodymyr Kalyniuk

Носить контактные линзы не стоит тем, кто долго работает за компьютером. Об этом предупредила офтальмолог Элина Санторо.
«Существуют определенные медицинские противопоказания к ношению контактных линз. Например, если вы много работаете за компьютером, то контактные линзы могут усугублять симптомы сухости глаз, так как они впитывают влагу из слезной пленки, что приводит к дискомфорту, раздражению и покраснению глаз», — сказала Санторо в беседе с NEWS.ru.

Она подчеркнула, что постоянное ношение линз может привести к развитию кератита и конъюнктивита. Линзы напрямую контактируют с роговицей, поэтому следует обязательно соблюдать правила гигиены, пояснила специалист.

Кроме того, Санторо добавила, что у некоторых людей могут возникать аллергические реакции при ношении контактных линз. Также некоторые люди нуждаются в периоде адаптации к их использованию.

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Врачи РКБ Татарстана успешно пересадили часть печени от дочери к матери
27 февраля 2025, 20:05

Фото: iStock/ShutterOK

Команда хирургов Республиканской клинической больницы Татарстана провела родственную трансплантацию от дочери к матери. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Так, 44-летняя жительница Ижевска приняла решение отдать часть своей печени 66-летней маме. Хирурги оперировали восемь часов. Все прошло успешно.

Специалисты пояснили, что родственную трансплантацию провести намного сложнее и длительнее, чем трупную.

«После того как врачи убеждаются, что и донор, и реципиент готовы к операции по состоянию здоровья, специалисты отделения компьютерной томографии делают расчеты и определяют, какую часть органа можно забрать безопасно для донора, но так, чтобы ее хватило реципиенту», — передает «Татар-информ».

Уже после всего этого врачи приступают к операции.

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Невролог раскрыла, как разные ароматы действуют на человека
Врач Чудинская: запах лимона, мяты может повышать концентрацию внимания
27 февраля 2025, 18:00

Фото: iStock/Artsyslik

Запахи влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность человека. Об этом рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
По словам эксперта, запахи лимона, розмарина, мяты, базилика, шалфея и эвкалипта могут повышать концентрацию внимания, а также активизировать умственную деятельность. А вот ароматы тимьяна, лаванды и мелиссы расслабляют, снижают уровень стресса и улучшают настроение.

«Аромат апельсина активирует определенные структуры головного мозга, что способствует лучшему запоминанию информации. Правда, этот метод лечения не помогает при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, но он вполне может быть полезен как дополнительный стимул для тренировки памяти», — отметила Чудинская в беседе с «Известиями».

Она добавила, что цитрусовые ароматы в образовательных учреждениях могут повысить эффективность обучения у школьников и студентов.
По словам специалиста, использование различных ароматов в гостиницах, магазинах и кафе стало уже привычным делом и создает приятную атмосферу для клиентов.

При этом потеря обоняния приводит к физическому дискомфорту и стрессу. Если отсутствие обоняния длится более двух месяцев, то необходимо обратиться к врачу для назначения адекватного лечения, посоветовала Чудинская.

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Россиянкам назвали лучшие продукты для борьбы с морщинами

Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить зрение
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Россиянкам назвали лучшие продукты для борьбы с морщинами
Врач Носарева: томаты, морковь и гранат помогают бороться с морщинами
27 февраля 2025, 15:42

Фото: iStock/Wirestock

Некоторые продукты питания могут помочь увлажнить кожу, стимулировать выработку коллагена и разгладить морщины. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.
«Важными источниками природных антиоксидантов являются томаты и красный болгарский перец, которые отличаются высоким содержанием ликопина и витамина C. Морковь богата полезными для кожи бета-каротином и витамином A. Арбуз способствует ее увлажнению и здоровому цвету за счет содержания витаминов A и C», — рассказала Носарева в беседе с «Газетой.Ru».

Она также назвала полезными для сохранения молодости кожи семена чиа, орехи, куркуму, миндальное молоко, гречишный чай, оливковое масло, жирные сорта рыбы и авокадо.

На сегодняшний день современная косметология предлагает различные процедуры, которые помогают поддерживать молодость и красоту кожи. Одним из эффективных способов ухода являются профессиональные маски, которые можно сделать в клинике у врача-косметолога. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.

«В отличие от домашних средств, такие маски обладают более выраженным эффектом, так как содержат активные компоненты в высокой концентрации и подбираются индивидуально под тип и состояние кожи пациента», — пояснила Пашкова.

По ее словам, главное отличие профессиональных масок заключается в их составе и методе применения.

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