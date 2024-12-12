Врачи спасли студента с критическим кровоизлиянием в легкое

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Врачи спасли 19-летнего студента с критическим кровоизлиянием в легкое, а после через специальный аппарат вернули большую часть его же крови. Операцию проводили сразу четыре торакальных хирурга Республиканской клинической больницы в Казани.
Как сообщает «Татар-информ», сначала парню диагностировали межреберную невралгию, прописали обезболивающие и отправили домой. Но на следующий день все стало только хуже, он не мог даже встать с кровати.
Студента отвезли в больницу, где смогли обнаружить серьезное кровотечение в легком. Было решено отправить его в РКБ.
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Студента отвезли в больницу, где смогли обнаружить серьезное кровотечение в легком. Было решено отправить его в РКБ.
«Это осложнение буллезной эмфиземы, когда имеются спайки легкого на верхушке грудной стенки. Иногда в этих спайках проходят крупные сосуды. Когда это все рвется, сосуды отходят от большого круга кровообращения, там высокое давление. Постепенно, со временем кровопотеря становится достаточно большой. Пациенты поступают уже с одышкой – молодые люди чаще всего чувствуют себя хорошо, но постепенно их состояние ухудшается из-за потери крови», – рассказал заслуженный врач Татарстана, заведующий первым отделением торакальной хирургии РКБ Валерий Матвеев.Врачи успешно запломбировали сосуд, а также удалили обнаруженную во время операции кисту. После им удалось при помощи специального аппарата вернуть пациенту 1,8 литра его же потерянной крови. Сейчас парень идет на поправку.
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Данил Пономарев