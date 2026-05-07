Россиянам рассказали, как наладить режим сна
Врач Демьяновская: За недосып на неделе не получится отоспаться в выходные
За пропущенные часы сна не получится отоспаться в выходные, поскольку организм нуждается в регулярном отдыхе. Об этом сообщила врач — эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.
Она уточнила, что взрослому человеку необходимо спать не менее семи-восьми часов подряд.
«Если постоянно урезать это время ради дел или поздних развлечений, неизбежно накапливается усталость. За пропущенные часы сна не получится отоспаться в выходные. Организму важен регулярный отдых и гигиена сна», — предупредила Демьяновская в разговоре с RT.
Для качественного ночного отдыха она посоветовала ложиться и вставать в одно и то же время, даже после бессонной ночи. Также стоит за пару часов до сна приглушать свет. Кроме того, важно соблюдать вечерние ритуалы отхода ко сну: тишина, легкая прохлада в комнате и легкий ужин за три часа до того, как лечь в постель. Если эти шаги не помогают справиться с бессонницей, Демьяновская призвала обратиться к врачу.