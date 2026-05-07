Россиянам рассказали, как наладить режим сна

07 мая 2026, 18:26

Врач Демьяновская: За недосып на неделе не получится отоспаться в выходные

Фото: iStock/fizkes

За пропущенные часы сна не получится отоспаться в выходные, поскольку организм нуждается в регулярном отдыхе. Об этом сообщила врач — эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.





Она уточнила, что взрослому человеку необходимо спать не менее семи-восьми часов подряд.





«Если постоянно урезать это время ради дел или поздних развлечений, неизбежно накапливается усталость. За пропущенные часы сна не получится отоспаться в выходные. Организму важен регулярный отдых и гигиена сна», — предупредила Демьяновская в разговоре с RT.