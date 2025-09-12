В Москве оценили, как урбан-психология способна менять жизнь в мегаполисе

12 сентября 2025, 11:57

Фото: Михаил Шапаев

Современные города могут стать верными союзниками и надежными партнерами человека в достижении его благополучия. Урбан-психология играет ключевую роль в решении множества задач, связанных с этой важной целью. Вопросы, касающиеся будущего этой профессии, а также актуальные проблемы отрасли стали темой масштабной дискуссии «Город как среда счастья: вызовы нового времени и ответ мегаполиса».





Инициатором и организатором дискуссии в рамках форума «Территория будущего — Москва 2030» стала руководитель секции «Урбан-психология» Российского психологического общества, основатель интеллектуального клуба UrbanClub Лилия Щекина.



Город, по ее мнению, может стать мощным источником восстановления психической энергии.





«Москва для меня — это город, который является городом будущего: здесь создаются технологии и инфраструктура, делающие жизнь удобнее и насыщеннее. Но главное, что меняется сама парадигма: больше не человек является ресурсом для города, а город становится ресурсом для человека», — отметила Щекина.

Фото: Михаил Шапаев



«Мы в "ВЭБ.РФ" выполняем функцию настоящего института развития. Для нас важно не только финансирование инфраструктуры, но и создание среды, в которой комфортно жить», — поделился главный управляющий директор «ВЭБ.РФ» Александр Чеботарев.