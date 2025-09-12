В Москве оценили, как урбан-психология способна менять жизнь в мегаполисе
Современные города могут стать верными союзниками и надежными партнерами человека в достижении его благополучия. Урбан-психология играет ключевую роль в решении множества задач, связанных с этой важной целью. Вопросы, касающиеся будущего этой профессии, а также актуальные проблемы отрасли стали темой масштабной дискуссии «Город как среда счастья: вызовы нового времени и ответ мегаполиса».
Инициатором и организатором дискуссии в рамках форума «Территория будущего — Москва 2030» стала руководитель секции «Урбан-психология» Российского психологического общества, основатель интеллектуального клуба UrbanClub Лилия Щекина.
Город, по ее мнению, может стать мощным источником восстановления психической энергии.
«Москва для меня — это город, который является городом будущего: здесь создаются технологии и инфраструктура, делающие жизнь удобнее и насыщеннее. Но главное, что меняется сама парадигма: больше не человек является ресурсом для города, а город становится ресурсом для человека», — отметила Щекина.
Декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко подчеркнул, что город и его население меняются, что требует переосмысления задач. На сегодняшний день цель заключается в том, чтобы определить, как городская среда может восполнять возникающие недостатки и поддерживать психологическое благополучие жителей, особенно детей и молодежи.
Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов считает, что необходимо уже сейчас думать о том, насколько комфортной будет городская среда для детей в возрасте трех-пяти лет. По его мнению, важную роль в этом играет взаимодействие психологии и урбанистики. Если говорить о национальных приоритетах, таких как демография, поддержка семьи и стимулирование многодетности, то речь идет о создании условий, в которых дети смогут расти счастливыми, добавил он.
Участники обсуждения сошлись во мнении, что алгоритмы интеграции психологических реакций человека в градостроительство требуют глубокой проработки на новом уровне. Эти технологии должны учитывать не только цифровые аспекты, но и то, что действительно важно для благополучия людей.
«Мы в "ВЭБ.РФ" выполняем функцию настоящего института развития. Для нас важно не только финансирование инфраструктуры, но и создание среды, в которой комфортно жить», — поделился главный управляющий директор «ВЭБ.РФ» Александр Чеботарев.
Эксперт заключил, что значение имеют не только квадратные метры, но и та значимость, которую они приобретают для людей.