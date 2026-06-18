Россиянам рассказали, как правильно выбрать зубную щетку
Стоматолог Беляева: лучше выбирать щетку средней жесткости
Неправильный выбор зубной щетки может увеличить риск развития пародонтита, клиновидных дефектов и эрозий на деснах. Об этом рассказала врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.
Она уточнила, что большинству людей подходят щетки со средней жесткостью, которые качественно очищают зубы, но не травмируют десну и не повреждают эмаль. Однако при кровоточивости десен стоматолог посоветовала выбирать мягкую щетину.
«А вот от жестких щеток всем лучше отказаться, потому что стоит сделать чуть более сильное нажатие во время чистки, и можно повредить десну. Травма начнет кровоточить, болеть, в итоге это способно привести к развитию воспалительных заболеваний — гингивиту и пародонтиту», — отметила Беляева в разговоре с Москвой 24.
Также из-за жесткой щетины увеличиваются риски образования клиновидного дефекта и эрозии в области шейки зуба. Эксперт также призвала отказаться от щетинок из натуральных материалов, поскольку там скапливаются бактерии, лучше всего выбирать синтетическую щетину.
В свою очередь, врач-стоматолог и совладелец клиники доктора Омарова Шамиль Омаров добавил в беседе с RT, что зубную щетку стоит менять каждые три месяца, даже если она выглядит новой, поскольку между щетинками накапливаются бактерии, которые вызывают воспаления в ротовой полости.
«Если щетинки разлохматились или деформировались в ходе использования, щётку требуется заменить еще раньше. Иначе повышается риск появления кариеса и воспаления десен», — уточнил специалист.
Кроме того, щетку необходимо менять после перенесенных инфекционных заболеваний, чтобы избежать повторного риска инфицирования, заключил Омаров.