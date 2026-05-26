Названа причина не стыдиться редких визитов к стоматологу
Американский стоматолог Шон Давайе Мотлах назвал причину не стыдиться редких визитов к стоматологу, передает Yahoo.
По словам Мотлаха, большинство людей откладывают визит к стоматологу из-за страха. Это может быть страх боли, осуждения или опасения, что врач обнаружит что-то серьёзное. Однако за этим часто скрывается смущение, которое со временем усиливается, отметил он.
Медик подчеркнул, что люди, которые избегают стоматологической помощи, склонны думать о худшем: что их зубы уже не спасти или что лечение будет долгим и болезненным. Но на самом деле, по его словам, ситуация редко бывает настолько серьёзной.
Мотлах призывает не стесняться обращаться к стоматологу. Он утверждает, что избегание стоматологической помощи не делает человека безответственным, а скорее указывает на наличие страха, финансовых трудностей или неудачного опыта в прошлом.
Появление в стоматологическом кабинете, по мнению Мотлаха, должно вызывать чувство гордости. Он добавил, что современные технологии значительно снизили болезненность стоматологических процедур по сравнению с тем, что помнили пациенты прошлых поколений. Кроме того, современная стоматология способна решить большинство проблем, независимо от того, как долго они игнорировались.
