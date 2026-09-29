Россиянам рассказали, как правильно заботиться о здоровье сердца
Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, однако многие факторы риска можно снизить за счёт изменения повседневных привычек. Ко Всемирному дню сердца директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина рассказала, на что стоит обратить внимание россиянам.
Специалист рекомендует ограничивать сладкое, солёное и полуфабрикаты, а также чаще включать в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и нежирные источники белка. По результатам исследования, которые приводит «Петербургский дневник», 88% семей в Северной столице едят свежие овощи и фрукты не менее двух раз в неделю — за год показатель вырос на 10 процентных пунктов.
Для поддержания здоровья сердца также важна регулярная физическая активность. ВОЗ советует взрослым уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю. При этом 28% опрошенных петербуржцев сообщили, что стараются заниматься физкультурой в свободное время, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее.
Снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему помогает отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, а также контроль стресса. Доля жителей Петербурга, употребляющих алкоголь хотя бы раз в месяц, за год снизилась с 42% до 36%, а регулярно курящих — с 23% до 19%.
Важной частью профилактики остаются медицинские обследования. За последние два года диспансеризацию прошли 56% опрошенных петербуржцев. Особенно важно контролировать давление, уровень холестерина и сахара в крови.
При этом профилактика не исключает полностью риск серьёзных заболеваний, поэтому Харина также рекомендовала заранее продумать финансовую и организационную поддержку на случай инфаркта, инсульта или другого тяжёлого диагноза. В зависимости от условий страхового полиса компания может помочь с подбором клиники и специалиста, координацией лечения и организацией медицинской помощи в другом регионе.
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