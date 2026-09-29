Россиянам рассказали, как правильно заботиться о здоровье сердца

29 сентября 2026, 16:00

Глава медстрахования Харина: главная причина смертности — болезни сердца

Фото: iStock/Foremniakowski

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, однако многие факторы риска можно снизить за счёт изменения повседневных привычек. Ко Всемирному дню сердца директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина рассказала, на что стоит обратить внимание россиянам.