Россиянам рассказали, как проявляется метапневмовирус

Фото: istockphoto/peterschreiber.media
Симптомы метапневмовируса неспецифичны и схожи с симптомами гриппа — лихорадка, кашель, одышка и насморк. Об этом заявил руководитель «Genotek Здоровье» Федор Киреев. Именно эта особенность, по его словам, усложняет диагностику вируса.
«Единственный способ защитить себя — избегать заражения известными способами, как при COVID-19, — мытье рук, избегание контактов с другими людьми и ношение маски. Лечение этого заболевания сводится к симптоматической терапии и терапии осложнений», — подчеркнул Киреев в беседе с RT.Такого же мнения придерживается и терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. В разговоре с «Газетой.Ru» врач также добавила, что метапневмовирус в отличие от других ОРВИ часто поражает нижние дыхательные пути, чем вызывает тяжелые осложнения.
«Метапневмовирус был впервые обнаружен в середине XX века. Он передается воздушно-капельным путем, начиная с верхних дыхательных путей, и примерно к 10 годам большинство людей уже сталкиваются с этой инфекцией», — отметила специалист.Читайте также:
Диетолог назвала овощ, который продлевает жизнь
Диетолог раскрыла, какая пища вызывает проблемы с ЖКТ и геморрой
Диетолог назвала напиток, сохраняющий молодость
Данил Пономарев