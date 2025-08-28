Россиянам рассказали, как сделать домашние тренировки более эффективными
Фитнес-тренер Потехина: ежедневные тренировки снижают эффективность
Виды домашних тренировок необходимо выбирать, исходя из собственной цели, тогда их эффективность будет выше. Об этом рассказала тренер сервиса бережного фитнеса WowFit Ольга Потехина.
По словам специалиста, домашние тренировки не уступают по эффективности спортзалу. Можно заниматься с собственным весом или приобрести коврик, гантели и эспандер. Тренироваться необходимо регулярно, повышая нагрузку.
Для достижения результата для начала необходимо определить свою основную цель — снижение веса, поддержание формы или набор мышечной массы.
«В зависимости от целей подбираются направления занятий, которые помогут быстрее достичь результата. Для снижения веса подойдут функциональные и интервальные тренировки, а также кардионагрузки, где задействованы крупные мышечные группы: аэробика, прыжки, бег на месте, танцевальные тренировки», — пояснила Потехина в беседе с «Известиями».
Чтобы набрать мышечную массу, нужны силовые тренировки с дополнительным весом, добавила тренер.
При этом она подчеркнула, что во время тренировки важно следить за пульсом. Кроме того, не стоит перегружать себя и тренироваться ежедневно. В противном случае эффективность от домашних тренировок снижается, предупредила Потехина.
