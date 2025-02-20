Уролог рассказал, как сберечь мужское здоровье

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Физическая активность, сбалансированное питание и регулярная половая жизнь позволят сохранить мужское здоровье. Об этом рассказал уролог-андролог казанской клинической больницы №7 Леонид Киселев в беседе с «Татар-информом».
Он также подчеркнул, что большую роль играет здоровый восьмичасовой сон, потому что благодаря ему поддерживается нормальный уровень тестостерона.
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«Немаловажный факт – это регулярная половая жизнь и защищенный секс. Для каждого мужчины понятие нормы в этом деле индивидуальное. Однако длительные перерывы (больше двух недель) ни к чему хорошему не ведут», — поделился врач.Киселев добавил, что на мужском здоровье крайне пагубно отражается курение. Курильщики со стажем более 10 лет даже в молодости могут привести к проблемам с эрекцией у 80% мужчин после 40 лет.
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