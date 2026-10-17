Врач предостерег водителей от одного безалкогольного напитка

17 октября 2026, 11:53

Нарколог Тюрин: Безалкогольное пиво содержит до 0,5 процента этанола

Фото: iStock/celsopupo

Психиатр-нарколог, заведующий стационарным отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, можно ли употреблять безалкогольное пиво перед вождением автомобиля. Об этом пишет «Лента.ру».