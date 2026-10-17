Врач предостерег водителей от одного безалкогольного напитка
Психиатр-нарколог, заведующий стационарным отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, можно ли употреблять безалкогольное пиво перед вождением автомобиля. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, с точки зрения медицины, одна бутылка безалкогольного пива не вызовет опьянения у здорового взрослого человека и не повлияет существенно на его способность управлять транспортным средством. Однако, с юридической и практической стороны, риск заключается не в возможности опьянения, а в показаниях алкотестера и накопительном эффекте, подчеркнул Тюрин.
Врач отметил, что безалкогольное пиво не является полностью безалкогольным. В процессе производства, несмотря на деалкоголизацию, в конечном продукте остается до 0,5% этанола. Таким образом, в банке объемом 0,5 литра содержится около 2,25 миллилитров чистого спирта, что эквивалентно примерно одной чайной ложке водки.
Нарколог добавил, что согласно действующему законодательству, допустимый уровень алкоголя при управлении автомобилем составляет 0,16 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле в крови. После употребления одной банки безалкогольного пива объемом 0,5 литра концентрация алкоголя в крови будет около 0,04 промилле, что значительно ниже установленного порога.
Однако Тюрин предупредил, что при употреблении нескольких банок безалкогольного пива подряд количество алкоголя в крови может накопиться до уровня, который может привести к показаниям алкотестера, близким к порогу или превышающим его. Кроме того, этот напиток имеет выраженный запах, который может привлечь внимание инспектора ГИБДД.
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