Россиянам рассказали, как восполнить дефицит клетчатки в организме

16 сентября 2026, 17:46

Роскачество: хлебцы и сухие завтраки восполнят дефицит клетчатки в организме

Фото: iStock/Mirjana Pusicic

Клетчатка важна для микрофлоры кишечника и помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Об этом рассказали специалисты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.





Так, в сутки взрослому человеку необходимо употреблять 20–25 г пищевых волокон. Больше всего клетчатки содержится в отрубях, бобовых, семенах льна и чиа. Однако получить необходимую норму лишь из овощей и фруктов затруднительно, поскольку для этого пришлось бы съедать несколько кг салата в день.





«В рацион стоит включить функциональные продукты с увеличенным содержанием полезных веществ. К ним относятся хлеб, хлебцы, сухие завтраки, батончики и напитки. Подобная продукция позволяет получать необходимые компоненты, сохраняя привычный размер порций и не превышая норму калорий», — приводят «Известия» информацию экспертов Роскачества.

«Грибы могут накапливать тяжёлые металлы, радиоактивные и другие вещества из окружающей среды. По этой причине не следует покупать их с рук или собирать возле автомагистралей и промышленных зон. Безопаснее всего выбирать грибы, выращиваемые на производстве: шампиньоны и вёшенки», — посоветовала врач.