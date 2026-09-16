Россиянам рассказали, как восполнить дефицит клетчатки в организме
Роскачество: хлебцы и сухие завтраки восполнят дефицит клетчатки в организме
Клетчатка важна для микрофлоры кишечника и помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Об этом рассказали специалисты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества.
Так, в сутки взрослому человеку необходимо употреблять 20–25 г пищевых волокон. Больше всего клетчатки содержится в отрубях, бобовых, семенах льна и чиа. Однако получить необходимую норму лишь из овощей и фруктов затруднительно, поскольку для этого пришлось бы съедать несколько кг салата в день.
«В рацион стоит включить функциональные продукты с увеличенным содержанием полезных веществ. К ним относятся хлеб, хлебцы, сухие завтраки, батончики и напитки. Подобная продукция позволяет получать необходимые компоненты, сохраняя привычный размер порций и не превышая норму калорий», — приводят «Известия» информацию экспертов Роскачества.
Тем временем врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала RT, что клетчатку содержат грибы, однако без ограничений их употреблять не стоит, поскольку они тяжело перевариваются и могут вызывать тяжесть, вздутие или дискомфорт в животе.
«Грибы могут накапливать тяжёлые металлы, радиоактивные и другие вещества из окружающей среды. По этой причине не следует покупать их с рук или собирать возле автомагистралей и промышленных зон. Безопаснее всего выбирать грибы, выращиваемые на производстве: шампиньоны и вёшенки», — посоветовала врач.
Детям и вовсе не стоит давать грибы до трёх лет, а беременным женщинам и пожилым людям их стоит употреблять с осторожностью, заключила Кашух.