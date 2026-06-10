Россиянам рассказали, какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника

10 июня 2026, 16:23

Диетолог Соломатина: яйца и молоко нельзя хранить в дверце холодильника

Фото: iStock/M-Production

Хранение некоторых продуктов в дверце холодильника ускоряет их порчу. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Так, по ее словам, в первую очередь могут испортиться молоко и яйца из-за постоянных перепадов температуры. Поэтому эти продукты лучше хранить на полке. Кроме того, порой приходится выбирать между увеличенным сроком хранения и безопасностью продукта.





«Если оставить яйца грязными, то на их поверхности может оказаться сальмонелла, которая со временем проникнет внутрь яйца. При готовке бактерии могут погибнуть, но риск заражения сохраняется. Если помыть яйца перед тем, как убирать в холодильник, то их срок хранения сократится», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Наиболее уязвимы в этом отношении скоропортящиеся продукты — молоко, мясо, рыба, готовые блюда, кондитерские изделия с кремом. Нарушение условий хранения даже на несколько часов может привести к накоплению опасного количества бактерий. Продукт при этом не всегда меняет внешний вид или запах», — рассказала врач в интервью RT.