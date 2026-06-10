Россиянам рассказали, какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника
Диетолог Соломатина: яйца и молоко нельзя хранить в дверце холодильника
Хранение некоторых продуктов в дверце холодильника ускоряет их порчу. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Так, по ее словам, в первую очередь могут испортиться молоко и яйца из-за постоянных перепадов температуры. Поэтому эти продукты лучше хранить на полке. Кроме того, порой приходится выбирать между увеличенным сроком хранения и безопасностью продукта.
«Если оставить яйца грязными, то на их поверхности может оказаться сальмонелла, которая со временем проникнет внутрь яйца. При готовке бактерии могут погибнуть, но риск заражения сохраняется. Если помыть яйца перед тем, как убирать в холодильник, то их срок хранения сократится», — отметила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она также порекомендовала не хранить в дверце холодильника мясо и фарш, колбасу, мягкий сыр, а также кисломолочные продукты.
Тем временем эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух добавила, что в жару растет число кишечных инфекций, поскольку процесс размножения болезнетворных бактерий протекает намного быстрее.
«Наиболее уязвимы в этом отношении скоропортящиеся продукты — молоко, мясо, рыба, готовые блюда, кондитерские изделия с кремом. Нарушение условий хранения даже на несколько часов может привести к накоплению опасного количества бактерий. Продукт при этом не всегда меняет внешний вид или запах», — рассказала врач в интервью RT.
Кроме того, частой причиной отравлений являются грязные руки, немытые овощи и фрукты, а также вода из сомнительных источников. В случае появления тошноты, диареи или рвоты Кашух порекомендовала обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.