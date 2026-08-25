Диетолог рассказала о рисках при дефиците белка в организме

25 августа 2026, 18:07

Диетолог Соломатина: при дефиците белка организм будет чахнуть

Фото: iStock/samael334

При дефиците белка могут проявиться слабость, увядание кожи и потеря мышечной массы. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт пояснила, что нехватка белка приводит к тому, что человек «высыхает», начинают страдать хрящи и сухожилия, кожа и сердце. Дефицит белка может возникнуть, если основной рацион составляет растительная пища, отметила диетолог.





«Белок — это наш матрикс, некая структура, матрица, вдоль которой перемещаются и куда помещены наши клетки. Без этого мы бы расползлись, как блинчик. Если "собрать" человека без этого матрикса, он просто будет мокрой лужицей на полу», — добавила Соломатина.

«Когда действие стимулятора заканчивается, наступает резкий спад: появляется сильная сонливость, раздражительность, падает способность сосредотачиваться. У тех, кто склонен к тревожности, такие колебания могут спровоцировать приступы паники или усилить фоновое беспокойство», — подчеркнула врач.