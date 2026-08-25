Диетолог рассказала о рисках при дефиците белка в организме
Диетолог Соломатина: при дефиците белка организм будет чахнуть
При дефиците белка могут проявиться слабость, увядание кожи и потеря мышечной массы. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт пояснила, что нехватка белка приводит к тому, что человек «высыхает», начинают страдать хрящи и сухожилия, кожа и сердце. Дефицит белка может возникнуть, если основной рацион составляет растительная пища, отметила диетолог.
«Белок — это наш матрикс, некая структура, матрица, вдоль которой перемещаются и куда помещены наши клетки. Без этого мы бы расползлись, как блинчик. Если "собрать" человека без этого матрикса, он просто будет мокрой лужицей на полу», — добавила Соломатина.
По словам специалиста, белок также поддерживает водно-солевой баланс и необходим для некоторых метаболических процессов. При его недостатке весь организм будет чахнуть и сломается насовсем, заключила Соломатина.
Тем временем врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT, что кофеин в энергетиках заставляет сердце биться чаще, а давление — расти. Мозг получает сигнал бодрости обманным путем, поскольку напиток не добавляет сил, а просто маскирует усталость.
«Когда действие стимулятора заканчивается, наступает резкий спад: появляется сильная сонливость, раздражительность, падает способность сосредотачиваться. У тех, кто склонен к тревожности, такие колебания могут спровоцировать приступы паники или усилить фоновое беспокойство», — подчеркнула врач.
Также энергетики раздражают слизистую оболочку желудка, а огромное количество сахара в напитке заставляет поджелудочную железу работать на пределе, выбрасывая инсулин. Безопасного уровня потребления энергетических напитков не существует, подытожила Кашух.