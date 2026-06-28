Россиянам рассказали, кому не рекомендуется отдыхать летом у моря
Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» (филиал НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России) Юрий Булатов перечислил медицинские противопоказания для отдыха на море в летний сезон. Об этом 28 июня пишет РИА Новости.
По словам специалиста, от поездки на курорт следует воздержаться при острых инфекциях (как у взрослых, так и у детей), повышенной температуре тела, обострении хронических патологий, а также при серьезных нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, под запретом отдых для пациентов в послеоперационный период и после недавно полученных травм.
Особое внимание медик обратил на ограничения, связанные с воздействием солнца. Активная инсоляция категорически не рекомендуется при любых кожных заболеваниях в острой стадии.
Также Булатов предостерег от поездок на юг людей с патологиями щитовидной железы, онкологическими диагнозами, заболеваниями крови (все формы), эпилепсией, лучевой болезнью и психическими расстройствами. Врач подчеркнул, что игнорирование этих противопоказаний может серьезно усугубить состояние здоровья.
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