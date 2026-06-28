Россиянам рассказали, кому не рекомендуется отдыхать летом у моря

28 июня 2026, 12:08

Главврач Булатов: онкобольным не рекомендуется отдыхать у моря летом

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Главный врач санаторно-курортного комплекса «Вулан» (филиал НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России) Юрий Булатов перечислил медицинские противопоказания для отдыха на море в летний сезон. Об этом 28 июня пишет РИА Новости.