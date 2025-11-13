Россиянам рассказали, нужно ли лечить молочные зубы детям

13 ноября 2025, 18:09

Стоматолог Петрова: молочные зубы нужно обязательно лечить

Фото: iStock/GeorgeRudy

Молочные зубы необходимо лечить, поскольку они имеют важные функции в развитии ребёнка. Об этом предупредила детский врач-стоматолог, основатель технологии непрямой реставрации EZ Crown Татьяна Петрова.





По словам врача, молочные зубы участвуют в формировании прикуса и развитии челюсти, помогают ребенку правильно жевать и говорить. Их здоровье оказывает прямое влияние на постоянные зубы.





«Каждый молочный зуб — это проводник для постоянного. Он удерживает место в зубном ряду и направляет рост коренного зуба. Если удалить молочный раньше времени, соседние начинают смещаться, и постоянный зуб может прорезаться неправильно: появляется скученность, необходимость в ортодонтическом лечении», — отметила Петрова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Существует несколько нехитрых правил. Раз в год стабильно к стоматологу. Кому-то, может быть, и чаще... Что касается ежедневного ухода, то это обязательно чистка два раза в день, использование дополнительных средств», — пояснила эксперт.