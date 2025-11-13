Россиянам рассказали, нужно ли лечить молочные зубы детям
Стоматолог Петрова: молочные зубы нужно обязательно лечить
Молочные зубы необходимо лечить, поскольку они имеют важные функции в развитии ребёнка. Об этом предупредила детский врач-стоматолог, основатель технологии непрямой реставрации EZ Crown Татьяна Петрова.
По словам врача, молочные зубы участвуют в формировании прикуса и развитии челюсти, помогают ребенку правильно жевать и говорить. Их здоровье оказывает прямое влияние на постоянные зубы.
«Каждый молочный зуб — это проводник для постоянного. Он удерживает место в зубном ряду и направляет рост коренного зуба. Если удалить молочный раньше времени, соседние начинают смещаться, и постоянный зуб может прорезаться неправильно: появляется скученность, необходимость в ортодонтическом лечении», — отметила Петрова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что кариес молочных зубов распространяется на зачатки постоянных ещё до их прорезывания. Кроме того, больной зуб даже при отсутствии жалоб является источником стресса и может вызывать частые простуды.
Петрова подчеркнула, что молочные зубы лечить нужно обязательно.
Тем временем врач-стоматолог Ирина Першина в беседе с RT рассказала, что для поддержания здоровья зубов необходимо раз в год посещать стоматолога, чистить их дважды в день, использовать зубную нить и ополаскиватели для полости рта.
«Существует несколько нехитрых правил. Раз в год стабильно к стоматологу. Кому-то, может быть, и чаще... Что касается ежедневного ухода, то это обязательно чистка два раза в день, использование дополнительных средств», — пояснила эксперт.
Она также посоветовала обращаться к стоматологу для проведения гигиенической чистки зубов.