Россиянам рассказали о пользе греческого йогурта и опасности щавелевой кислоты

12 августа 2026, 16:03

Диетолог Бобровский: греческий йогурт содержит много белка и мало лактозы

Фото: iStock/Pawel Kacperek

В греческом йогурте содержится намного больше белка, чем в обычном, из-за особенностей его изготовления. Об этом рассказал диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что, помимо белка, греческий йогурт богат пробиотиками, кальцием, калием и витаминами группы В. Кроме того, в продукте содержится меньше лактозы, поэтому люди с ее непереносимостью могут употреблять лакомство без существенных последствий.





«Следующее преимущество греческого йогурта — высокий индекс насыщения. Благодаря этому многие люди, придерживающиеся здорового образа жизни, едят его как самостоятельный перекус или же смешивают с чем-либо», — добавил Бобровский.

«В черешках щавелевая кислота присутствует в умеренных количествах. Она есть и в других привычных продуктах. Например, в свекле и ее ботве, щавеле, шпинате, мангольде, орехах, бобовых, а также в какао и чае. Однако при умеренном добавлении в рацион никакой опасности для здоровья не возникает», — уточнила Разаренова.