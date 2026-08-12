Россиянам рассказали о пользе греческого йогурта и опасности щавелевой кислоты
Диетолог Бобровский: греческий йогурт содержит много белка и мало лактозы
В греческом йогурте содержится намного больше белка, чем в обычном, из-за особенностей его изготовления. Об этом рассказал диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что, помимо белка, греческий йогурт богат пробиотиками, кальцием, калием и витаминами группы В. Кроме того, в продукте содержится меньше лактозы, поэтому люди с ее непереносимостью могут употреблять лакомство без существенных последствий.
«Следующее преимущество греческого йогурта — высокий индекс насыщения. Благодаря этому многие люди, придерживающиеся здорового образа жизни, едят его как самостоятельный перекус или же смешивают с чем-либо», — добавил Бобровский.
Однако врач посоветовал с осторожностью употреблять греческий йогурт людям с высокими показателями плохого холестерина и аллергией на молочный белок.
Тем временем врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова предупредила в беседе с Москвой 24, что щавелевая кислота может нести опасность для здоровья. Особенно не рекомендуется употреблять в пищу листья ревеня, чтобы не получить острое повреждение почек.
«В черешках щавелевая кислота присутствует в умеренных количествах. Она есть и в других привычных продуктах. Например, в свекле и ее ботве, щавеле, шпинате, мангольде, орехах, бобовых, а также в какао и чае. Однако при умеренном добавлении в рацион никакой опасности для здоровья не возникает», — уточнила Разаренова.
Диетолог уточнила, что при отравлении щавелевой кислотой появляются головная боль, головокружение, тошнота, слабость, кроме того, может снижаться давление и нарушаться дыхание. В случае сильной передозировки не исключен летальный исход.