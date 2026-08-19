Россиянам рассказали о пользе и вреде яблок
Кинезиолог Гаврикин: в день не стоит съедать более трех яблок
В день стоит съедать не более двух-трех яблок. Об этом рассказал врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин.
В беседе с изданием VSE42.RU эксперт пояснил, что людям с гастритом, язвенной болезнью или другими заболеваниями ЖКТ стоит проявлять осторожность при употреблении яблок, поскольку избыток фруктозы и кислот может раздражать слизистую.
«Если нет проблем с ЖКТ, можно съедать два-три яблока в день. Это безопасная норма. При превышении возможны вздутие и повышенная кислотность», — уточнил Гаврикин.
При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что регулярное употребление яблок дает мощный омолаживающий эффект за счет кверцетина, который понижает уровень хронического воспаления, приводящего к старению.
«Кроме того, кверцетин сейчас активно изучается как сенолитик, то есть вещество, способное уничтожать состарившиеся клетки, которые заражают здоровые и ведут тем самым к старению организма. Поэтому яблоки обязательно стоит включать в рацион — они имеют мощный омолаживающий эффект», — пояснила эксперт.
В яблоках также содержится большое количество калия, необходимого для нормальной работы сердечной мышцы, а также клетчатки, которая помогает выводить из организма излишки жиров. Однако в них есть много фруктозы, которая способна приводить к ожирению печени и резким скачкам глюкозы в крови.