Стоматолог Хохлов развеял миф о вреде виниров для зубов

Принято считать, что установка виниров разрушает зубы, но на самом деле никакого вреда эта конструкция не приносит, кроме того, виниры всегда можно безопасно заменить. Об этом заявил стоматолог Андрей Хохлов.
«Бытует мнение, что зубы под винирами портятся. Это неправда. А если человек хочет переделать виниры, то никаких проблем с этим не возникнет. Установленную конструкцию можно аккуратно снять, чтобы заменить новой», — рассказал Андрей Хохлов в интервью NEWS.ru.Он добавил, что главной задачей стоматолога при установке новых виниров является понимание запроса клиента. Врач создаёт новый дизайн виниров, с помощью специальных методик проводит пациенту примерку, и если дизайн нравится, старые виниры снимаются, вместо них ставятся временные, а потом — постоянные.
Эксперт подчеркнул, что залогом долговечности конструкции является минимизация её воздействия на ткани зубов и правильное протезирование.
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