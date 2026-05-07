Россиянам рассказали о рисках употребления чая в пакетиках

07 мая 2026, 16:06

Эндокринолог Михалева: Состав чая в пакетиках может быть опасен для здоровья

Ароматизаторы, вкусовые добавки или красители в пакетированном чае могут негативно сказаться на здоровье. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.





По ее словам, сам по себе чай в пакетиках не опасен, однако для его изготовления часто используется продукты более низкого сорта. Его делают из мелко измельченного листа чая, который образуется при фасовке крупного или мелколистового чая в обычной упаковке. Поэтому его вкусовые качества хуже.



Основные риски связаны не с форматом упаковки, а составом продукта. Там могут присутствовать ароматизаторы, вкусовые добавки или красители, использующиеся для усиления цвета напитка.





«Конечно, ароматизаторы и другие пищевые добавки, которые используются при производстве такой продукции, разрешены к использованию на территории РФ. Однако они могут приводить к некоторым неприятным последствиям у людей, которые склонны к аллергии», — отметила Михалева в разговоре с «Известиями».