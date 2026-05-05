Обычный чай оказался мощным помощником для сердца
Диетолог Карен Греча назвала зеленый чай полезным выбором для поддержки сердечно-сосудистой системы. Специалист отметила, что катехины в его составе помогают снизить уровень общего и «плохого» холестерина. Об этом пишет Eating Well.
Растительные антиоксиданты борются со свободными радикалами и уменьшают воспаление. Такой эффект укрепляет сосуды и снижает риск появления бляшек в артериях. Эксперт добавила, что напиток действует сразу в нескольких направлениях. По ее словам, привычка пить его без лишнего сахара может принести организму заметную пользу.
Ранее врач Дмитрий Еделев сообщил, что рак все чаще обнаруживают у более молодых людей благодаря улучшению диагностики. По его словам, за последние 35 лет заболеваемость онкологией среди людей младше 50 лет увеличилась на 79,1%.
Читайте также: