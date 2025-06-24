Россиянам рассказали о вреде ранних арбузов и дынь
Биолог Наполов: ранние арбузы отличаются высоким содержанием нитратов
Ранние арбузы и дыни содержат большое количество нитратов. Об этом предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.
«При выращивании ранних арбузов и дынь применяются азотные удобрения, которые растения усваивают в нитратной форме, но они применяются во всем сельском хозяйстве», — рассказал Наполов «Известиям».
По его словам, ранние арбузы и дыни могут содержать предельно допустимое количество нитратов, и при их употреблении могут возникнуть аллергия или расстройство желудка.Такие продукты вовсе не стоит давать детям до трех лет.
Наполов подчеркнул, что самостоятельно определить содержание нитратов в арбузах и дынях невозможно. При этом он посоветовал покупать их в официальных точках продаж, но лучше дождаться сезона.
В свою очередь Общественная Служба Новостей пишет о том, что летом утолить жажду можно не только с помощью простой воды.
«Для утоления жажды подойдет столовая минеральная вода и лечебно–столовая. Количество минеральных веществ в столовой воде составляет до 1 г/л, старорусский напиток сыть, который утолит жажду, взбодрит и насытит полезными веществами, зеленый чай со льдом. Заливать заварку нужно водой комнатной температуры и настаивать несколько часов. Можно подавать прохладным, или добавить немного льда», — пишет автор.
Кроме того, летом хорошо пить квас, который прекрасно утоляет жажду, кефир, компоты и морсы.