Россиянам рассказали об опасности приема горячих ванн

Врач Сысоева: Горячие ванны опасно принимать при повышенной температуре
Фото: iStock/nikkytok

Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала в беседе с РИА Новости, в каких случаях прием горячих ванн может быть опасен для здоровья.



При высокой температуре и проблемах с сердцем не рекомендуется принимать горячую ванну. Избыточное тепло может привести к перегреву и головокружению, предупредила Сысоева.

Медик посоветовала во время болезни ограничиться ванной с теплой водой, не превышающей 15 минут, чтобы облегчить симптомы простуды, улучшить кровообращение и снять мышечное напряжение.

Ранее стало известно, что в Москве 25-летний молодой человек погиб, приняв горячую ванну в разгар вирусного заболевания. Трагедия произошла в квартире на Бескудниковском бульваре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

