Россиянам рассказали об опасности приема горячих ванн
Исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала в беседе с РИА Новости, в каких случаях прием горячих ванн может быть опасен для здоровья.
При высокой температуре и проблемах с сердцем не рекомендуется принимать горячую ванну. Избыточное тепло может привести к перегреву и головокружению, предупредила Сысоева.
Медик посоветовала во время болезни ограничиться ванной с теплой водой, не превышающей 15 минут, чтобы облегчить симптомы простуды, улучшить кровообращение и снять мышечное напряжение.
Ранее стало известно, что в Москве 25-летний молодой человек погиб, приняв горячую ванну в разгар вирусного заболевания. Трагедия произошла в квартире на Бескудниковском бульваре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
