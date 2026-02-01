Россиянам рассказали, почему нельзя ехать в больницу с вирусом Нипах

01 февраля 2026, 07:00

Врач Компанец призвала избегать посещения больниц при симптомах вируса Нипах

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Российским туристам, приехавшим с курортов в болезненном состоянии, следует позвонить в больницу и проконсультироваться с врачами по поводу возможного заражения вирусом Нипах. Об этом в беседе с РИА Новости заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец.





Специалист настоятельно советует туристам при появлении первых признаков болезни не посещать медучреждения лично, чтобы не заразить других пациентов. При обращении необходимо сообщить о недавнем возвращении из‑за границы и подробно описать имеющиеся симптомы.



«Это важно… не идти в клинику, а позвонить в больницу и сказать, что он вернулся из другой страны, и назвать симптомы. В конце концов, это может быть не только Нипах, но и другие инфекции. Главное – сообщить об этом врачам, чтобы они приняли меры», – подчеркнула Компанец.