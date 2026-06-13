Россиянам рассказали, почему солнцезащитные очки нужны даже в пасмурную погоду

13 июня 2026, 09:41

Врач Миргородская: яркий солнечный свет может необратимо снизить зрение

Фото: Istock/vvvita

Солнцезащитные очки многие считают модным аксессуаром, но их главная задача — защищать глаза от ультрафиолета. По словам офтальмолога Светланы Миргородской, полностью потерять зрение без них нельзя, однако солнечный свет способен серьёзно навредить глазам.





В беседе с RT врач пояснила: яркий свет повреждает фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки, что может необратимо снизить зрение. Особую опасность представляет наблюдение за солнечным затмением без защиты.

«Даже в пасмурную погоду глаза продолжают подвергаться воздействию ультрафиолета. Это электромагнитное излучение с длиной волны от 100 до 400 нанометров, которое подразделяется на несколько типов. Так, ультрафиолетовые лучи типа С практически не достигают поверхности Земли, поскольку задерживаются озоновым слоем атмосферы», — отметила специалист.