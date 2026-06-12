Врач раскрыла опасность колы для печени

12 июня 2026, 18:42

Эндокринолог Павлова: рак печени может развиться из-за колы

Фото: istockphoto/Narong KHUEANKAEW

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о результатах исследований, связывающих колу с риском развития рака печени. Об этом она написала в своем Telegram-канале (около 86 тысяч подписчиков).