Врач раскрыла опасность колы для печени
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о результатах исследований, связывающих колу с риском развития рака печени. Об этом она написала в своем Telegram-канале (около 86 тысяч подписчиков).
По данным ученых, частое употребление напитков с добавленным сахаром — включая колу, лимонады и магазинные бутилированные чаи — повышает вероятность возникновения гепатоцеллюлярной карциномы. Это наиболее распространенный тип рака печени. Не исключается и внутрипеченочная холангиокарцинома — более редкая, но крайне опасная форма.
Павлова подчеркнула, что речь идет именно о статистической связи, а не о прямом причинно-следственном механизме: сама по себе кола напрямую рак не вызывает. Тем не менее полученные данные, по ее словам, согласуются с уже имеющимися свидетельствами о негативном влиянии регулярного потребления сладких напитков на организм.
Врач рекомендовала отдавать предпочтение простой воде. Она назвала печень «очень консервативным органом», которому вода подходит лучше всего.
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