Россиянам раскрыли, почему от кофе толстеют
Хирург Умнов связал употребление кофе с появлением живота из-за кортизола
Врач-хирург Александр Умнов рассказал, как кофе способствует увеличению массы тела.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что человек скорее набирает вес, если он пьёт не просто кофе, а напиток с добавками — молоко, сливки, мороженое.
Но и чистый кофеин, по словам эксперта, при длительном употреблении ведёт к лишним килограммам.
«При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к набору лишних килограммов. Почему на животе — на эту зону кортизол сильнее всего влияет», — пояснил Умнов.Врач посоветовал отказаться от кофе людям с ожирением, гипертонией и нарушениями работы надпочечников. Остальным он рекомендовал пить кофе не как воду, а для удовольствия — две небольшие чашки в день.