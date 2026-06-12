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Россиянам раскрыли, почему от кофе толстеют

Хирург Умнов связал употребление кофе с появлением живота из-за кортизола
Фото: Istock/Olga Yastremska

Врач-хирург Александр Умнов рассказал, как кофе способствует увеличению массы тела.



В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что человек скорее набирает вес, если он пьёт не просто кофе, а напиток с добавками — молоко, сливки, мороженое.

Но и чистый кофеин, по словам эксперта, при длительном употреблении ведёт к лишним килограммам.

«При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к набору лишних килограммов. Почему на животе — на эту зону кортизол сильнее всего влияет», — пояснил Умнов.
Врач посоветовал отказаться от кофе людям с ожирением, гипертонией и нарушениями работы надпочечников. Остальным он рекомендовал пить кофе не как воду, а для удовольствия — две небольшие чашки в день.
Ольга Щелокова

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