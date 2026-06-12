Россиянам раскрыли, почему от кофе толстеют

12 июня 2026, 19:24

Хирург Умнов связал употребление кофе с появлением живота из-за кортизола

Фото: Istock/Olga Yastremska

Врач-хирург Александр Умнов рассказал, как кофе способствует увеличению массы тела.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что человек скорее набирает вес, если он пьёт не просто кофе, а напиток с добавками — молоко, сливки, мороженое.



Но и чистый кофеин, по словам эксперта, при длительном употреблении ведёт к лишним килограммам.

«При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к набору лишних килограммов. Почему на животе — на эту зону кортизол сильнее всего влияет», — пояснил Умнов.