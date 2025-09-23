Россиянам рассказали, в какое время лучше всего заниматься сексом

23 сентября 2025, 10:58

Эксперт Бурлакова: Занятие сексом после 23:00 мешает восстановлению организма

Фото: iStock/Denisfilm

Занятие сексом в позднее время может мешать полноценному сну и восстановлению организма. Об этом предупредила сексолог Ольга Бурлакова.





По её словам, чтобы действительно отдохнуть, спать необходимо ложиться между 21:30 и 23:00. В этом случае в организме происходит максимальная выработка мелатонина, который способствует качественному засыпанию, сну и омоложению организма.





«Именно во сне наш организм восстанавливается, если мы засыпаем в нужное время, то есть в период до 23:00. Получается, заняться сексом можно хоть перед самым сном, главное — сделать это до 11 вечера», — пояснила Бурлакова в разговоре с Life.ru.