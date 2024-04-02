Стало известно, сколько россиян живут с лишним весом

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Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что более 60% граждан России живут с лишним весом.
«В России у 60-62% избыточная масса тела, 20% имеют ожирение с букетом заболеваний. Сегодня мы говорим о пандемии ожирения», – отметил в беседе с АГН «Москва» специалист.
Врач добавил, что особенно важна эта тема для тех женщин, которые планируют беременность.
«Молекула способна захватывать радионуклид и переносить его в опухоль. Созданный нами препарат нетоксичен: испытания с использованием доз, в 50 раз превышающих терапевтическую, не привели к гибели лабораторных животных», ─ пояснил в беседе с RT завкафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н.А. Преображенского РТУ МИРЭА Михаил Грин.
Ранее группа американских ученых-фармацевтов изучила взаимосвязь между приемом антидепрессантов и возникновением сексуальных расстройств у людей, которые ранее никогда с этим не сталкивались.
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Мелисса Тимофеева