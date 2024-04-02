Стало известно, сколько россиян живут с лишним весом

Коуч состояний и эффективных решений для достижения жизненных и бизнес-целей Елена Волоцкая заявила, что при отсутствии сил на физическом уровне следует расслабиться и попробовать вернуть себе энергию с помощью таких практик, как медитация, массаж и разговоры по душам с близкими или специалистами.