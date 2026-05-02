Россиянам станет доступна трансплантация костей, нервов и спинного мозга
Россияне с 1 сентября смогут получить услугу по пересадке костей, нервов и спинного мозга. Об этом говорится в приказе Минздрава.
В перечень объектов трансплантации будут включены эти органы и их части, как указано в документе. Однако кости свода черепа и нижняя челюсть будут исключены из этого списка.
Главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, Сергей Готье, сообщил, что Россия входит в число немногих стран, где трансплантации выполняются в рамках обязательного медицинского страхования. За прошедший год в стране было проведено четыре тысячи трансплантаций органов, из которых 522 касались сердца.
Читайте также: