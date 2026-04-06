Онковакцины включили в систему ОМС
Председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил о включении инновационных отечественных онковакцин в программу обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА Новости.
Этот тип препаратов представляет собой персональное лекарство для борьбы с раком. Специалисты создают вакцину индивидуально для каждого пациента на основе анализа его опухоли. Инновация помогает иммунной системе находить и уничтожать злокачественные клетки, включая метастазы.
Нововведение сделает современную терапию доступной для большего числа пациентов в рамках государственных гарантий.
В выходные можно незначительно увеличить продолжительность сна, чтобы хорошо отдохнуть. Об этом сообщила врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.
