Онковакцины включили в систему ОМС

Россияне теперь смогут получать лечение онковакцинами по ОМС
Председатель Правительства России Михаил Мишустин сообщил о включении инновационных отечественных онковакцин в программу обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА Новости.



Этот тип препаратов представляет собой персональное лекарство для борьбы с раком. Специалисты создают вакцину индивидуально для каждого пациента на основе анализа его опухоли. Инновация помогает иммунной системе находить и уничтожать злокачественные клетки, включая метастазы.

Нововведение сделает современную терапию доступной для большего числа пациентов в рамках государственных гарантий.

В выходные можно незначительно увеличить продолжительность сна, чтобы хорошо отдохнуть. Об этом сообщила врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова.

