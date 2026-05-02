Россиян предупредили о риске спутать инфаркт с изжогой
Врач-кардиолог Юрий Беленков предупредил россиян о риске спутать инфаркт с изжогой. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Беленков отметил, что как при инфаркте, так и при изжоге человек может ощущать жжение в груди. Чтобы определить, какое именно состояние вызывает эти симптомы, врач рекомендует учитывать дополнительные признаки.
По словам специалиста, если дискомфорт появляется после приёма пищи, это, вероятно, связано с изжогой. Он также указал на кислый вкус во рту и отрыжку как на характерные симптомы этого состояния.
Если жжение в груди сопровождается одышкой, холодным потом и внезапной слабостью, это может свидетельствовать о сердечном приступе, подчеркнул Беленков. Он добавил, что при инфаркте часто возникает головокружение.
Читайте также: