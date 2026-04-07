Названы причины обратимых проблем с памятью
Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов в разговоре с «Известиями» сообщил, почему может ухудшаться память.
Врач утверждает, что обратимые проблемы с памятью часто возникают из-за недостатка кислорода, витаминов и микроэлементов, ухудшения кровообращения, нарушения сна и длительного употребления некоторых медикаментов. По словам Гурьянова, одной из частых причин ухудшения памяти является синдром обструктивного апноэ. При этом человек может испытывать постоянную усталость и чувство затуманенности в голове, не подозревая о проблемах со сном.
Доктор подчеркнул, что важно различать временные изменения и патологические состояния. Он посоветовал обратиться к специалисту, если помимо забывчивости у человека появляются дезориентация, апатия или личностные изменения.
Гурьянов отметил, что ухудшение памяти не всегда свидетельствует о необратимых возрастных изменениях. Это может быть симптом, который можно устранить, если своевременно выявить причину нарушения работы мозга.
