Россияне потратили почти 12 миллиардов рублей этим летом на таблетки от диареи

14 октября 2025, 14:55

Фото: iStock/Demkat

Летом в России традиционно наблюается рост случаев кишечных инфекций, что отражается на увеличении продаж противодиарейных препаратов. Как сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА», продажи таких средств за летний сезон 2025 года выросли на 4,5% по сравнению с прошлым годом.