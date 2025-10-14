Россияне потратили почти 12 миллиардов рублей этим летом на таблетки от диареи
Летом в России традиционно наблюается рост случаев кишечных инфекций, что отражается на увеличении продаж противодиарейных препаратов. Как сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА», продажи таких средств за летний сезон 2025 года выросли на 4,5% по сравнению с прошлым годом.
Общий объем расходов россиян на эти лекарства составил около 12 миллиардов рублей. При этом средняя цена упаковки препаратов выросла на 16% — до 356 рублей.
Эксперты связывают подорожание с увеличением доли иностранных лекарств на рынке, которые постепенно вытесняют отечественные аналоги. В период сезонного всплеска кишечных заболеваний россияне все чаще обращаются к проверенным средствам для быстрого облегчения симптомов.
