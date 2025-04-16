Россиянина спасли от полной ампутации ног из-за атеросклероза

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Врачи спасли 55-летнего россиянина от полной ампутации ног из-за атеросклероза и вернули ему возможность ходить. Как сообщает пресс-служба НЦРМБ, хирурги установили мужчине искусственные кровеносные сосуды в обход закупоренных тромбами артерий.
Как передает «Татар-информ», пациент долгое время страдал от невыносимых болей в ногах, но все равно отказывался идти к врачу. Он решился посетить больницу лишь когда мучения лишили его возможности спать и передвигаться.
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«Мы провели ангиографию и увидели, что кровоток в аорте и подвздошных артериях отсутствует. Это классический случай синдрома Лериша: атеросклероз перекрыл все магистральные артерии», — приводит издание слова заведующего хирургическим отделением №3 Нижнекамской ЦРБ Дамира Валиулина.Хирурги провели сложнейшую операцию, проложив из искусственных сосудов новый кровоток и соединив его с бедренными артериями. Всего спустя несколько дней мужчина смог ходить, забыв о болях.
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Данил Пономарев