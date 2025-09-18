Россиянкам назвали опасные для кожи компоненты в косметике

18 сентября 2025, 17:56

Косметолог Поспелова: кислоты и ретинол в уходе могут вызвать сухость кожи

Фото: iStock/Olga Demina

Некоторые компоненты, содержащиеся в косметических уходовых средствах, могут вызвать сухость, раздражение и другие неприятные реакции. Об этом предупредила преподаватель-косметолог сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова.





По её словам, с осторожностью стоит использовать косметику с кислотами, ретинолом и цинком.





«При правильном применении они дают заметный эффект, но при избыточной концентрации или при применении без учета особенностей кожи зачастую становятся источником проблем», — указала Поспелова в разговоре с «Известиями».

«Некачественная косметика часто имеет неэффективные составы. Иногда в описании к средству можно увидеть, что оно содержит растительные экстракты, кислоты или ретинол. Однако при этом даже не прописывается концентрация этого вещества, из-за чего пациент просто не получает положительного эффекта от использования средства», — добавила Костенко в беседе с «Газетой.Ru».