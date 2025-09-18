Россиянкам назвали опасные для кожи компоненты в косметике
Косметолог Поспелова: кислоты и ретинол в уходе могут вызвать сухость кожи
Некоторые компоненты, содержащиеся в косметических уходовых средствах, могут вызвать сухость, раздражение и другие неприятные реакции. Об этом предупредила преподаватель-косметолог сети учебных центров «Эколь» Надежда Поспелова.
По её словам, с осторожностью стоит использовать косметику с кислотами, ретинолом и цинком.
«При правильном применении они дают заметный эффект, но при избыточной концентрации или при применении без учета особенностей кожи зачастую становятся источником проблем», — указала Поспелова в разговоре с «Известиями».
Она уточнила, что нельзя использовать одновременно сыворотку с кислотами и пилинг, поскольку такое применение может повредить защитный барьер кожи и даже спровоцировать обострение хронических кожных заболеваний.
Поспелова также посоветовала не использовать косметику неизвестного происхождения, которая может нести серьёзные риски для здоровья кожи. Она подчеркнула, что в таких средствах могут содержаться запрещенные и крайне вредоносные ингредиенты, например, тяжелые металлы.
В свою очередь врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко предупредила, что некачественная косметика увеличивает риск развития рака.
Она посоветовала внимательно изучать состав средства, чтобы там не было агрессивных ПАВ и сульфатов, например SLS/SLES, которые разрушают естественный защитный барьер кожи, а также парабенов и формальдегида. Последний как раз и увеличивает риск возникновения онкологии.
«Некачественная косметика часто имеет неэффективные составы. Иногда в описании к средству можно увидеть, что оно содержит растительные экстракты, кислоты или ретинол. Однако при этом даже не прописывается концентрация этого вещества, из-за чего пациент просто не получает положительного эффекта от использования средства», — добавила Костенко в беседе с «Газетой.Ru».
Она посоветовала покупать косметику в сетевых магазинах и аптеках, отдавать предпочтение средствам с качественными маслами, гиалуроновой кислотой, церамидами, антиоксидантами и обращать внимание на упаковку, которая должна быть качественной.