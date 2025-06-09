Россиянкам назвали действенный способ, как избавиться от отечности в ногах и животе

Pravda.Ru: сухая чистка тела деревянной щеткой поможет избавиться от отечности
Фото: iStock/ValuaVitaly

Все больше женщин страдают из-за отечности в животе и ногах. Pravda.Ru приводит несколько действенных способов, как избавиться от лишней жидкости в организме.



«Попробуйте делать сухую чистку тела деревянной щеткой, метод, о котором так много говорили Синди Кроуфорд, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр. Делать ее нужно перед душем, на сухой коже, энергичными движениями и специальной щеткой, уделяя особое внимание наиболее проблемным частям», — говорится в статье.

Отмечается, что сухая чистка тела стимулирует микроциркуляцию крови и лимфодренаж. Таким образом, организм легче выводит токсины и перестает задерживать лишнюю жидкость.

Автор отмечает, что человеческое тело может выводить до 450 граммов отходов через кожу. Массаж также улучшает внешний вид кожи за счет удаления мертвых клеток.
Элина Позднякова

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