Россиянкам назвали действенный способ, как избавиться от отечности в ногах и животе
Pravda.Ru: сухая чистка тела деревянной щеткой поможет избавиться от отечности
Все больше женщин страдают из-за отечности в животе и ногах. Pravda.Ru приводит несколько действенных способов, как избавиться от лишней жидкости в организме.
«Попробуйте делать сухую чистку тела деревянной щеткой, метод, о котором так много говорили Синди Кроуфорд, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр. Делать ее нужно перед душем, на сухой коже, энергичными движениями и специальной щеткой, уделяя особое внимание наиболее проблемным частям», — говорится в статье.
Отмечается, что сухая чистка тела стимулирует микроциркуляцию крови и лимфодренаж. Таким образом, организм легче выводит токсины и перестает задерживать лишнюю жидкость.
Автор отмечает, что человеческое тело может выводить до 450 граммов отходов через кожу. Массаж также улучшает внешний вид кожи за счет удаления мертвых клеток.