Россиянкам назвали действенный способ, как избавиться от отечности в ногах и животе

09 июня 2025, 23:20

Pravda.Ru: сухая чистка тела деревянной щеткой поможет избавиться от отечности

Фото: iStock/ValuaVitaly

Все больше женщин страдают из-за отечности в животе и ногах. Pravda.Ru приводит несколько действенных способов, как избавиться от лишней жидкости в организме.







«Попробуйте делать сухую чистку тела деревянной щеткой, метод, о котором так много говорили Синди Кроуфорд, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр. Делать ее нужно перед душем, на сухой коже, энергичными движениями и специальной щеткой, уделяя особое внимание наиболее проблемным частям», — говорится в статье.