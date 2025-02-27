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Россиянкам рассказали, как правильно одеваться в начале весны

Врач Тимощенко: в начале весны женщинам лучше не носить юбки
Фото: iStock/AnnaZhuk

Фото: iStock/AnnaZhuk

В начале весны женщинам не стоит надевать даже утепленные юбки и платья. Такой совет дала терапевт Анастасия Тимощенко.
«При выборе одежды на стыке зимы и весны важно учитывать сразу несколько факторов: температуру, длительность пребывания на улице и уровень физической активности. Температурный режим крайне важен, так как морозные дни могут сменяться более теплыми, что увеличивает риск как переохлаждения, так и перегрева», — рассказала Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, не стоит надевать юбки и платья даже с теплыми колготками. Подобный наряд при длительном пребывании на улице может спровоцировать переохлаждение и снижение иммунитета.

Она отметила, что само переохлаждение не вызовет гинекологические заболевания или инфекции мочевыводящих путей. Однако оно может вызвать обострение уже имеющихся хронических недугов.

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Россиянкам назвали лучшие продукты для борьбы с морщинами
Врач Носарева: томаты, морковь и гранат помогают бороться с морщинами
27 февраля 2025, 15:42

Фото: iStock/Wirestock

Некоторые продукты питания могут помочь увлажнить кожу, стимулировать выработку коллагена и разгладить морщины. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.
«Важными источниками природных антиоксидантов являются томаты и красный болгарский перец, которые отличаются высоким содержанием ликопина и витамина C. Морковь богата полезными для кожи бета-каротином и витамином A. Арбуз способствует ее увлажнению и здоровому цвету за счет содержания витаминов A и C», — рассказала Носарева в беседе с «Газетой.Ru».

Она также назвала полезными для сохранения молодости кожи семена чиа, орехи, куркуму, миндальное молоко, гречишный чай, оливковое масло, жирные сорта рыбы и авокадо.

На сегодняшний день современная косметология предлагает различные процедуры, которые помогают поддерживать молодость и красоту кожи. Одним из эффективных способов ухода являются профессиональные маски, которые можно сделать в клинике у врача-косметолога. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.

«В отличие от домашних средств, такие маски обладают более выраженным эффектом, так как содержат активные компоненты в высокой концентрации и подбираются индивидуально под тип и состояние кожи пациента», — пояснила Пашкова.

По ее словам, главное отличие профессиональных масок заключается в их составе и методе применения.

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Перечислены ароматы, способные повысить уровень тестостерона у мужчин
Уролог Алиев: ароматы шалфея и сандала повышают уровень тестостерона у мужчин
27 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/Iryna Mylinska

Ароматы шалфея, сандала и пачули повышают уровень мужского тестостерона. Об этом рассказал уролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Шамиль Алиев.
«Эфирные масла шалфея, сандала и пачули влияют на лимбическую систему мозга, стимулируя выработку гормонов. Доказано, что запах сандала повышает уровень тестостерона на 15%», — сказал Алиев в беседе с NEWS.ru.

Он порекомендовал добавлять по 2-3 капли в аромадиффузор или массажное масло.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил мужчин о риске опозориться на свидании из-за алкоголя. Он добавил, что для сохранения мужского здоровья нужно отказаться от спиртного и курения, заниматься спортом и научиться противостоять стрессам.

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#психиатр
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Россиянам дали советы, как подготовиться к Великому посту
Роскачество: перед началом поста необходимо добавить в рацион больше овощей
27 февраля 2025, 14:53

Фото: iStock/Anton Skripachev

Чтобы подготовить организм к Великому посту, необходимо заранее начать снижать потребление мяса и молочных продуктов и добавлять в рацион больше растительной пищи. Об этом рассказала руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
«Добавьте в свой рацион больше свежих овощей, фруктов, бобовых и злаков. Растительная пища — это не просто вкусно, но и невероятно полезно. Она насыщена клетчаткой, витаминами и минералами, которые поддерживают пищеварение, укрепляют иммунитет и помогают оставаться энергичными», — рассказала Махова в беседе с NEWS.ru.

Она посоветовала комбинировать различные продукты, чтобы сделать меню более разнообразным. Кроме того, по словам эксперта, необходимо употреблять больше полезных жиров. Для этого надо есть орехи, семена и авокадо. А для здоровья кишечника стоит употреблять квашеную капусту, кимчи или растительные йогурты.

Также Махова отметила, что приемы пищи необходимо планировать заранее, чтобы не возникало желания перекусить чем-то вредным. Врач напомнила о важности соблюдения питьевого режима и регулярной физической активности, которые помогут поддерживать тонус и улучшить общее самочувствие.

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#иммунитет
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Врач предупредила о возможных отравлениях из-за еды на масленичных гуляньях
Гастроэнтеролог Кашух: стритфуд опасен заражением кишечными инфекциями
26 февраля 2025, 16:08

Фото: iStock/JackF

В выходные по всей России планируются различные масленичные гуляния, где будут угощать горячими блинами. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напомнила, что с любой едой навынос стоит быть аккуратнее.
Врач пояснила, что любой стритфуд опасен заражением острыми кишечными инфекциями, которые провоцируют кишечная палочка, кампилобактер, стафилококк, сальмонелла, шигеллы.

«Причем сами блины вряд ли представляют угрозу, если они приготовлены из свежего теста, не лежали на открытом воздухе и попали в тарелку, что называется, с пылу с жару. Даже если предположить, что тесто сделали на слегка скисшем молоке, вреда не будет — во многих блинных рецептах даже рекомендовано использовать именно кислое молоко или кефир», — пояснила Кашух в беседе с «Известиями».

При этом риск заразиться кишечной палочкой или дизентерией появляется, если взять блины немытыми руками. Так, специалист порекомендовала помыть руки или обработать их антисептиком, прежде чем перекусить на улице.

Также, по словам специалиста, отравиться можно начинкой для блинов, например, творогом, сметаной или мясом. На ярмарках и в палатках часто эти продукты хранятся неправильно, и там размножаются различные бактерии.

Кашух призвала обращаться к врачу, в случае, если после употребления уличной еды заболел живот или появились другие признаки отравления.

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#блины
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Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить зрение
Офтальмолог Казанцева: Глаза человека развиваются до 18-20 лет
26 февраля 2025, 15:43

Фото: iStock/Mikhail Azarov

Кандидат медицинских наук, врач Центра инновационной офтальмологии Елена Казанцева рассказала, что глаза человека развиваются до 18–20 лет, это тот период, в который необходимо максимально заботиться о зрении.
«Глаза человека развиваются до 18–20 лет. Именно в этот период они особенно уязвимы перед нагрузкой, связанной с длительным использованием гаджетов. Да, реальность такова, что представить подростка или ребенка без гаджетов сегодня невозможно, но пользоваться ими надо, соблюдая чувство меры», — рассказала Казанцева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, при использовании планшетов, смартфонов и других устройств на зрение больше всего влияет просмотр экрана на близком расстоянии. Из-за этого возникает напряжение цилиарной мышцы глаза, которая отвечает за фокусировку зрения. Постоянная нагрузка может привести к спазму — это временное состояние, когда глаз теряет способность видеть вдаль.

Сохранить здоровье глаз можно с помощью употребления яичного желтка, болгарского перца, шпината, орехов, черники, цитрусовых и жирной рыбы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она отметила, что для здоровья сетчатки глаза важнейшим элементом является витамин A. Его дефицит приводит к куриной слепоте, когда зрение ухудшается с наступлением темноты.

«Продукты с витамином A должны постоянно поступать в организм. Например, в двух яичных желтках содержится суточная доза предшественника витамина A бета-каротина. Также его можно получить из моркови и батата», — пояснила эксперт.

Также для здоровья глаз полезны витамин C, содержащийся в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых. А витамин E снижает риск преждевременного старения тканей. Он содержится, в частности, в фундуке и бразильском орехе.

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