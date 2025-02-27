Россиянкам рассказали, как правильно одеваться в начале весны

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В начале весны женщинам не стоит надевать даже утепленные юбки и платья. Такой совет дала терапевт Анастасия Тимощенко.
«При выборе одежды на стыке зимы и весны важно учитывать сразу несколько факторов: температуру, длительность пребывания на улице и уровень физической активности. Температурный режим крайне важен, так как морозные дни могут сменяться более теплыми, что увеличивает риск как переохлаждения, так и перегрева», — рассказала Тимощенко в беседе с NEWS.ru.
По словам врача, не стоит надевать юбки и платья даже с теплыми колготками. Подобный наряд при длительном пребывании на улице может спровоцировать переохлаждение и снижение иммунитета.
Она отметила, что само переохлаждение не вызовет гинекологические заболевания или инфекции мочевыводящих путей. Однако оно может вызвать обострение уже имеющихся хронических недугов.
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