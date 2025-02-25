Врач рассказала, на какие серьезные болезни могут указывать отеки

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Регулярно появляющиеся отеки на ногах и руках могут сигнализировать о наличии опасных заболеваний. Подробнее об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«С научной точки зрения отек — это избыточная жидкость, которая из мелких кровеносных сосудов попала в окружающие ткани. Нередко так происходит, если человек долгое время сидит или стоит, употребляет большое количество соленой и острой пищи, имеет избыток веса или пренебрегает питьевым режимом — пьет слишком мало воды», — пояснила Филева в беседе с «Известиями».
Чтобы справиться с такими отеками, стоит следить за питьевым режимом, больше двигаться, вовсе отказаться от соленых блюд и спиртных напитков.
Однако иногда отеки говорят о некоторых серьезных проблемах со здоровьем, например, о хронической сердечной недостаточности, пояснила специалист. Также отеки могут появляться из-за заболевания почек, при гипотиреозе и сахарном диабете.
Кроме того, по словам Филевой, отеки могут являться симптомом аллергической реакции.
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Элина Позднякова