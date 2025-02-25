Врач рассказала, на какие серьезные болезни могут указывать отеки

Холодные руки и ноги могут быть просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, но иногда это указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева.