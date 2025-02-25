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Врач рассказала, на какие серьезные болезни могут указывать отеки

Врач Филева: отеки могут указывать на серьезные проблемы здоровья
Фото: iStock/Staras

Фото: iStock/Staras

Регулярно появляющиеся отеки на ногах и руках могут сигнализировать о наличии опасных заболеваний. Подробнее об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
«С научной точки зрения отек — это избыточная жидкость, которая из мелких кровеносных сосудов попала в окружающие ткани. Нередко так происходит, если человек долгое время сидит или стоит, употребляет большое количество соленой и острой пищи, имеет избыток веса или пренебрегает питьевым режимом — пьет слишком мало воды», — пояснила Филева в беседе с «Известиями».

Чтобы справиться с такими отеками, стоит следить за питьевым режимом, больше двигаться, вовсе отказаться от соленых блюд и спиртных напитков.

Однако иногда отеки говорят о некоторых серьезных проблемах со здоровьем, например, о хронической сердечной недостаточности, пояснила специалист. Также отеки могут появляться из-за заболевания почек, при гипотиреозе и сахарном диабете.

Кроме того, по словам Филевой, отеки могут являться симптомом аллергической реакции.

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#заболевания
Нутрициолог Асланова: четыре вида нежирного мяса укрепят сердце и сосуды мужчин
Нутрициолог Асланова: нежирное мясо и ягоды укрепят сердце и сосуды мужчин
25 февраля 2025, 15:03

Фото: iStock/sbor012

Мужчинам стоит употреблять в пищу нежирную говядину, оленину, мясо птицы или кролика, чтобы уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».
По словам эксперта, многие мужчины редко заботятся о своем здоровье, что усугубляет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт можно с помощью коррекции рациона.

«Питание должно быть сбалансированным, с преобладанием таких продуктов, как нежирная говядина, оленина, мясо птицы или кролика, овощи, фрукты, несладкий йогурт, кефир, простокваша, ряженка, маложирная сметана», — рассказала Асланова в интервью «Газете.Ru».

Специалист добавила, что мужчинам крайне важно употреблять в пищу рыбий жир, так как он приводит в порядок уровень холестерина в крови и не дает образовываться холестериновым бляшкам.

Также, по словам Аслановой, чтобы сохранить здоровую сердечно-сосудистую систему мужчинам стоит внести в рацион ягоды, брокколи, брюссельскую капусту, черный виноград и зеленый чай. Кроме того, стоит регулярно употреблять в пищу авокадо, темный шоколад, бобовые и сыры. При этом сильно соленые продукты стоит исключить из рациона вовсе.

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Россиянам рассказали, как сохранить здоровые суставы
Врач Демьяновская: при болях в суставах стоит ограничить потребление соли
24 февраля 2025, 15:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Боли в суставах могут вызывать сложности в движениях. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как сохранить здоровые суставы на долгие годы.
По словам специалиста, чаще всего боли в суставах появляются после 50–60 лет из-за остеоартрита. Однако иногда проблемы с суставами могут возникнуть и ранее, например, из-за травм, физической работы или аутоиммунной патологии. Кроме того, суставы часто болят у людей, имеющих избыточную массу тела.

«Прежде всего пациентам с заболеваниями суставов рекомендуют ограничить употребление соли, острых приправ, копченостей. Важно следить, чтобы в рационе было достаточно продуктов, богатых витамином С, кальцием, фосфором, витамином D и биофлавоноидами — растительными активными веществами, которых особенно много в цитрусовых, яблоках, грушах, сельдерее и некоторых ягодах», — рассказала Демьяновская в беседе с «Известиями».

Она также посоветовала употреблять в пищу полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые содержатся в морепродуктах, растительном масле, семенах и орехах. Врач объяснила, что эти кислоты очень важны для здоровья суставов.

Тем не менее, при болях в суставах, Демьяновская порекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к терапевту, который назначит необходимые анализы и качественное лечение.

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#тела
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Стало известно, чем опасно избыточное употребление сливочного масла
Эндокринолог Островская: сливочное масло может привести к проблемам с сердцем
24 февраля 2025, 15:06

Фото: iStock/Olga Novikova

Чрезмерное употребление сливочного масла может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.
Специалист отметила, что 10 граммов сливочного масла в день является частью сбалансированного рациона.

«Однако стоит уменьшить потребление насыщенных жиров из сливочного, кокосового масла и гхи при заболеваниях печени (гепатит, цирроз, жировой гепатоз), высоком уровне холестерина и атеросклерозе, панкреатите, синдроме раздраженного кишечника, диарее и воспалительных заболеваниях кишечника», — пояснила Островская в интервью «Газете.Ru».

Она также добавила, что постоянное употребление сливочного масла в количестве, превышающем норму, может повысить уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако эндокринолог отметила, что сливочное масло содержит полезные полиненасыщенные жиры, и совсем от него отказываться не нужно.

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Врач раскрыла, на какие болезни могут указывать холодные конечности
Врач Поляева: холодные конечности могут говорить о проблемах со здоровьем
24 февраля 2025, 14:49

Фото: iStock/mapo

Холодные руки и ноги могут быть просто следствием низкой температуры или недостатка физической активности, но иногда это указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева.
«Сниженный уровень гемоглобина (анемия) в крови также вызывает холодные руки и ноги за счет недостаточного кровоснабжения тканей кислородом. Кроме того, одной из главных причин холодных конечностей является недостаточное кровообращение. Это может происходить из-за сужения сосудов, вызванного, например, атеросклерозом», — рассказала Поляева в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, когда кровь не может беспрепятственно циркулировать к конечностям, они могут быть холодными.

Врач добавила, что холодные конечности могут указывать на гипотиреоз. Однако в этом случае могут наблюдаться и другие симптомы, например, как усталость, увеличение веса и сухость кожи.

Кроме того, холодные ноги и руки могут быть у людей, страдающих диабетом, уточнила Поляева.

При этом врач посоветовала людям, у которых часто проявляется чувство холода в ногах и руках, обратиться к специалисту, чтобы выявить причину. Поляева также порекомендовала делать упражнения для улучшения кровообращения, носить носки и поддерживать комфортную температуру в помещении.

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Терапевт объяснила, как алкоголь влияет на риск развития инсульта

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#терапевт
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Терапевт объяснила, как алкоголь влияет на риск развития инсульта
Терапевт Леонтьева: алкоголь повышает риск инсульта из-за повышения давления
21 февраля 2025, 23:42

Фото: iStock/peterschreiber.media

Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта из-за того, что приводит к повышению давления, нарушению сердечного ритма и повреждению печени. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева.
Она подчеркнула, что влияние алкоголя на риск инсульта — это сложный и многофакторный процесс, где важно также учитывать разные виды инсульта, разные дозы алкоголя и индивидуальные особенности организма.
«Небольшие дозы алкоголя могут оказать некоторое антикоагулянтное действие (разжижать кровь) и повысить уровень «хорошего» холестерина, что теоретически может снизить риск образования тромбов. Однако эти данные не являются однозначными и не должны служить поводом для начала употребления алкоголя. <…> Чрезмерное употребление алкоголя однозначно увеличивает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта», — пояснила специалист.
Леонтьева заключила, что для снижения риска возникновения инсульта следует придерживаться здорового образа жизни с правильным питанием и регулярной физической активностью.

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#алкоголизм
#инсульт
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