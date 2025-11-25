Россиянкам рассказали, как сохранить стройную фигуру

25 ноября 2025, 15:50

Врач Мустафаев: для стройной фигуры важно соблюдать баланс между КБЖУ и спортом

Фото: iStock/eternalcreative

Сохранить стройную фигуру можно с помощью рационального питания и спорта. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Эльдар Мустафаев.





По его словам, важно соблюдать баланс между потребленными КБЖУ и физическими нагрузками.





«Норма калорий высчитывается индивидуально — в зависимости от сжигаемого количества за сутки. Ниже этого количества уходить нельзя, чтобы сохранить мышечную массу. Нужны адекватные тренировки и контроль рациона», — пояснил Мустафаев в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Планки способствуют укреплению мышц корпуса, однако не ускоряют процесс жиросжигания. Эффективнее включать планку в динамическую тренировку, которая будет прорабатывать как пресс, так и форму тела в целом», — добавила Волкова.