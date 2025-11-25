Россиянкам рассказали, как сохранить стройную фигуру
Врач Мустафаев: для стройной фигуры важно соблюдать баланс между КБЖУ и спортом
Сохранить стройную фигуру можно с помощью рационального питания и спорта. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Эльдар Мустафаев.
По его словам, важно соблюдать баланс между потребленными КБЖУ и физическими нагрузками.
«Норма калорий высчитывается индивидуально — в зависимости от сжигаемого количества за сутки. Ниже этого количества уходить нельзя, чтобы сохранить мышечную массу. Нужны адекватные тренировки и контроль рациона», — пояснил Мустафаев в разговоре с «Вечерней Москвой».
Для роста и сохранения мышечной массы необходимо еженедельно уделять тренировкам один-четыре часа, заключил Мустафаев.
При этом топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Наталья Волкова рассказала «Газете.Ru», что скручивания, кручение обруча и планки не помогают сбросить лишний вес.
Она пояснила, что скручивания на пресс не требуют большого количества энергии, поэтому калорий много не сжигается. Тренер посоветовала заменить упражнение на высокие подъёмы коленей на месте.
Кручение обруча, по словам специалиста, улучшает координацию и повышает тонус тела, однако энергозатрат недостаточно для влияния на вес. Вместо этого лучше выполнить берпи или прыжки со скакалкой.
«Планки способствуют укреплению мышц корпуса, однако не ускоряют процесс жиросжигания. Эффективнее включать планку в динамическую тренировку, которая будет прорабатывать как пресс, так и форму тела в целом», — добавила Волкова.
Для грамотного похудения питание должно выстраиваться по принципу небольшого дефицита калорий и регулярной физической активности, заключила тренер.