Россиянок предупредили о серьёзных проблемах из-за неудобного бюстгальтера
Маммолог Братик: тесные бюстгальтеры вызывают узлы и кожные заболевания
Маммолог Александр Братик предупредил: ношение неудобного бюстгальтера грозит женскому здоровью серьёзными последствиями — от кожных заболеваний до узлов в молочных железах, которые могут потребовать врачебного вмешательства.
В беседе с «Абзацем» специалист подчеркнул: стремление приподнять грудь и создать красивый силуэт часто требует сильной компрессии, а та, в свою очередь, несёт опасность.
«Во время ношения такого декольте могут появляться проблемы в подмышечных областях, где косточки сильно врезаются в молочную железу. При длительном использовании это вызывает боли и опухоли, провоцируя сначала уплотнения, а потом и узловые образования. А их лечение зависит от того, какие клетки получены», — отметил врач.Братик пояснил, что при доброкачественных образованиях применяют консервативную терапию, при переходных или злокачественных — проводят специальные процедуры. Маммолог добавил, что неудобное бельё провоцирует кожные болезни, и рекомендовал женщинам выбирать удобные бюстгальтеры.