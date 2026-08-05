Россиянок предупредили о серьёзных проблемах из-за неудобного бюстгальтера

05 августа 2026, 09:39

Маммолог Братик: тесные бюстгальтеры вызывают узлы и кожные заболевания

Фото: Istock/InspirationGP

Маммолог Александр Братик предупредил: ношение неудобного бюстгальтера грозит женскому здоровью серьёзными последствиями — от кожных заболеваний до узлов в молочных железах, которые могут потребовать врачебного вмешательства.





В беседе с «Абзацем» специалист подчеркнул: стремление приподнять грудь и создать красивый силуэт часто требует сильной компрессии, а та, в свою очередь, несёт опасность.

«Во время ношения такого декольте могут появляться проблемы в подмышечных областях, где косточки сильно врезаются в молочную железу. При длительном использовании это вызывает боли и опухоли, провоцируя сначала уплотнения, а потом и узловые образования. А их лечение зависит от того, какие клетки получены», — отметил врач.